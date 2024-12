Intanto champagne…l’opinione di Rita Faletti

E’ ormai opinione diffusa che bisogna “fare la pace”, espressione che fa pensare che i conflitti possano fermarsi con una stretta di mano. “Tacciano le armi”, aveva detto il Papa riferendosi alla guerra russa contro l’Ucraina, mettendo sullo stesso piano aggressori e aggrediti e causando reazioni non proprio felici da parte di chi lotta per difendere il sacrosanto diritto alla difesa della propria libertà. Sempre il Papa, dopo i 300 morti di Ghouta, uccisi dalle armi chimiche di Bashar al Assad, dopo aver condannato il crimine del regime, aveva detto “violenza chiama violenza” e invocato il dialogo e il negoziato come fosse possibile trattare con il capo di una dittatura che per salvaguardare se stessa non chiude la porta a nessun tipo di violenza avendo in spregio i diritti umani. Appeasement del Papa e appeasement di Obama, che ancora prima del Papa aveva imposto ad Assad di non superare le linee rosse. Le parole di Francesco furono ascoltate e scongiurarono le bombe americane su Damasco, e Putin, al quale il Papa si era rivolto, fu ringraziato con tanto di benedizione. Preghiere e scongiuri non servirono comunque a fermare le atrocità del regime. Ai siriani che avevano manifestato pacificamente per chiedere riforme, più libertà e meno limitazioni al dissenso, era stato risposto con tutti gli strumenti della repressione. 40 anni di regime autoritario, dal 1973 con Hafez e poi dal 2000 con il figlio Bashar, la Siria era arrivata esausta al 2011, anno delle primavere arabe e dell’inizio della guerra civile durata 13 anni e conclusa l’altro ieri con l’avanzata fulminea dei jihadisti di al Joulani e l’occupazione di buona parte del paese. Una situazione congelata e colpevolmente accettata dalla diplomazia internazionale con la normalizzazione del regime: Assad alla stregua di un qualunque capo di stato nonostante la Siria fosse diventata un mattatoio sotto il suo comando, nonostante la catastrofe umanitaria denunciata da Amnesty International e da Human Rights Watch, nonostante la risoluzione di condanna per repressione violenta presentata da Francia e Regno Unito, nonostante le accuse di Erdogan di atrocità contro i civili, nonostante la comunità assiro-cristiana si fosse unita alla protesta, nonostante l’assedio di Deraa – il cui accesso era stato vietato all’Onu – che aveva lasciato gli abitanti senza rifornimenti alimentari, usando l’arma della fame per sedare le proteste. Che Bashar al Assad sia un criminale non ci sono dubbi, ma….il solito “ma” che salva assassini e terroristi. Come mai , nonostante tutto, è rimasto impunito? La risposta sta nel veto di Russia e Cina, colleghi di lavoro di Bashar. Nel 2016, il patriarca siro-cattolico Ignace Youssif III Younan, poco incline al politicamente corretto, disse che la guerra contro il regime aveva trasformato il paese. Aleppo, la seconda città più importante, ricca e fiorente di commerci, era irriconoscibile dopo 3 mesi di assedio, a Mosul le chiese erano state abbandonate o trasformate in moschee, Homs sembrava la Stalingrado della Seconda guerra mondiale. “Il regime si è preso tutto, ha rubato tutto”. E mentre il suo popolo moriva, schiacciato dalle violenze dei suoi scherani, Assad investiva in immobili nella capitale moscovita, forse in un lampo di preveggenza. Oggi c’è chi si preoccupa di quello che potrebbe accadere alla Siria, pensando più alla propria “pace” che al sollievo di un popolo che aveva ormai perso la speranza di essere liberato da un incubo durato decenni. I jihadisti di al Joulani, capelli tagliati barba spuntata e abiti civili, che promette inclusione senza distinzioni di fede e etnia, libertà alle donne di indossare o meno il velo, rappresentano per i siriani la luce in fondo a un tunnel di sofferenze e torture. Se manterranno le promesse non sappiamo, ma certo è difficile che siano peggio del regime appena liquidato. Aprano gli occhi opinioni pubbliche e governi, pacifisti e papi, presenti e futuri: la pace non è una pacca sulla spalla tra il dittatore di turno e le democrazie compiacenti, la pace senza giustizia non è pace, è solo una sospensione del conflitto. Valeva per la Siria che credevano stabilizzata, vale per l’Ucraina e vale per Israele, alla cui tenacia va riconosciuto il merito di aver contribuito, anche se indirettamente, alla liberazione della Siria. La lezione è chiara: nessuna tregua a criminali e terroristi.

