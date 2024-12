Giarratana. Tutto pronto sabato sera per la Sagra della Porchetta

Il divertimento, ancora una volta, sarà assicurato. E, soprattutto, saranno le prelibatezze culinarie a farla da padrone. Si annuncia il trionfo di carni speciali declinate in maniera differente l’una dall’altra. E’ il leit motiv della terza edizione della Sagra della porchetta che sta già scaldando i motori e che si tiene sabato 14 dicembre, a partire dalle 19, a Giarratana. A promuoverla il comitato Cerretanum con l’amministrazione comunale e il supporto dell’assessorato regionale al Turismo e dell’Assemblea regionale siciliana. Il via sarà in piazza Vittorio Veneto, proprio di fronte al palazzo municipale, dove sono stati già allestiti gli stand della gastronomia, con i macellai locali a farla da padrone, e dove si respirerà alla grande il clima di festa con i mercatini natalizi. Si andrà avanti sino a notte fonda perché, tra l’altro, ci sarà la performance, sul palco, dei Broken Stick. “Insomma – chiariscono dal comitato Cerretanum – nulla è stato lasciato al caso e, forti del successo ottenuto nella prima e nella seconda edizione, cerchiamo di ripeterci avendo sempre cura di mettere a disposizione di chi verrà a trovarci, e in maniera consistente, un certo numero di porchette. Come nella migliore tradizione di Giarratana, stiamo cercando di organizzare una bella festa all’insegna del gusto e del divertimento. Il modo migliore per introdurci al periodo delle festività natalizie. Invitiamo tutti, anche e soprattutto dal resto della provincia e dalle zone del circondario, a venirci a trovare. Non ve ne pentirete”.

