Tonino Cafisi e il nuovo vice sindaco di Ispica. Santoro nominato assessore

L’assessore Tonino Cafisi (foto) è il nuovo vice sindaco all’interno della Giunta Leontini, ad Ispica. Prende il posto del dimissionario Pippo Barone anche il ruolo di vice sindaco. Marco Santoro, invece, è stato nominato assessore. “Si tratta di due persone capaci, competenti e appassionate e sono certo che saranno fedeli interpreti delle esigenze della cittadinanza – dice il senatore Salvo Sallemi – . Fratelli d’Italia è e sarà al fianco dell’amministrazione e della comunità di Ispica per affrontare le sfide presenti e future”. In squadra anche Lorenzo Ricca che si occuperà di Sport, Turismo e Spettacolo. La nuova giunta comunale è, dunque, così composta: vicesindaco Tonino Cafisi con deleghe allo Sviluppo economico e ai Servizi cimiteriali; Iuliana Schuller, con deleghe alle Politiche sociali e per la famiglia; Massimo Dibenedetto, con delega ai Lavori pubblici; Lorenzo Ricca, Sport, Turismo e Spettacolo; Marco Santoro, Tributi e Urbanistica. Il sindaco Leontini trattiene per sé le deleghe al Bilancio alla Valorizzazione di Cava d’Ispica e alla Cultura.

Salva