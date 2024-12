Ragusa.“Sicurezza negli ambienti di vita. Prevenzione degli incidenti domestici”

In seguito al protocollo tra Asp e Comune, nasce una nuova collaborazione tra gli Assessorati comunali alla Pubblica Istruzione e alla Salute e l’UOEPSA, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano di Prevenzione Regionale “Sicurezza negli ambienti di vita – Prevenzione degli incidenti domestici.”

Prende così avvio il Corso di disostruzione delle vie aree in età pediatrica per i minori dei nidi comunali, delle scuole dell’infanzia, primaria di I° e secondaria di I° grado di Ragusa.

Un primo corso ha avuto come target di riferimento i soggetti che quotidianamente si occupano della somministrazione dei pasti nella refezione scolastica.

Il primo appuntamento, curato dall’UO Formazione dell’Asp all’ex Ospedale Civile, ha visto la partecipazione di 20 scodellatrici.

Ulteriori incontri saranno orientati a target più ampi del mondo educante come caregivers (nonni, babysitter ecc), insegnanti dei nidi comunali, dell’infanzia, della scuola primaria di I°, della scuola secondaria di I° nonché le famiglie.

“Siamo felici – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – di aver condiviso un percorso affinché già nelle scuole ci sia la necessaria preparazione ad affrontare situazioni di emergenza o a prevenire eventuali situazioni di pericolo. Un percorso che ha subito trovato il sostegno delle famiglie e per i quali voglio subito ringraziare la referente Asp del progetto, dott.ssa Daniela Bocchieri, e il dott. Alessandro Vindigni, medico 118 del Centro di emergenza che ha tenuto il primo incontro”.

Salva