Assemblea di fine anno per Sinistra Italiana Ragusa

L’assemblea di fine anno di Sinistra Italiana Ragusa ha sancito non solo la crescita organizzativa, ma anche una fase nuova nella elaborazione e nella proposta politica per la provincia di Ragusa.

A partire dalla relazione della segretaria Marcella Borrometi il dibattito si è incentrato sul principio che non c’è alternatività tra diritti sociali, diritti civili e modello di sviluppo per questo territorio come per il resto del nostro Paese.

Le battaglie sulle condizioni di lavoro si intrecciano con l’affermazione dei diritti individuali, nel rispetto della diversità dei generi, in un contesto di sviluppo economico sostenibile.

In tal senso Sinistra Italiana si pone come soggetto interlocutore solidale con le iniziative del sindacato e dei diversi movimenti che animano il protagonismo civico della nostra provincia.

Nel campo dei rapporti politici Sinistra Italiana è disponibile ad intensificare il dialogo nel campo progressista in un contesto di parità nella elaborazione delle analisi, delle proposte programmatiche e di eventuali alleanze

