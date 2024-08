Per un punto Martin perse la cappa…l’opinione di Rita Faletti

Il mondo attende la risposta “terribile” dell’Iran a Israele dopo l’uccisione del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran il 31 luglio scorso. Le minacce dei mullah sono sempre molto vociate, lo richiede il prestigio della Guida suprema e lo richiede la sua cerchia di potere, lo richiede l’odio fanatico contro lo Stato ebraico e l’Occidente in generale, di una parte del popolo, non certo chi non ama il regime e le giovani donne le cui libertà più elementari sono negate. Forte del sostegno di chi, nelle democrazie, grida all’illegalità dell’azione extraterritoriale di Israele, il principio vale esclusivamente se la violazione riguarda lo Stato ebraico, l’Iran si riserva, per ora, di promettere fuoco e fiamme, mentre i suoi proxy si preparano a un’azione congiunta. Si fanno ipotesi sull’eventualità che l’Iran non agirà direttamente, contrariamente a quanto è accaduto lo scorso aprile dopo che il raid israeliano contro il consolato iraniano a Damasco ha ucciso il comandante dei pasdaran Reza Zahedi. Un’azione dimostrativa di brevissima durata, qualche centinaio di droni e alcune decine di missili sparati contro Israele e intercettati dall’Iron Dome e finì lì. Questa volta l’Iran deve poter dimostrare che attacchi sul proprio territorio non saranno lasciati impuniti. L’esperto di terrorismo internazionale, l’illustrissimo professor Orsini, la Bibbia del Fatto quotidiano e dei suoi fedeli lettori e proseliti, tra cui i pentastellati di Conte, ospite di Bianca Berlinguer diversi mesi fa, sentenziò che i rapporti di forza in Medioriente sono cambiati e Israele non è in grado di bombardare il territorio iraniano. Spiace smentire un così profondamente documentato conoscitore delle capacità militari di Israele e della Repubblica islamica, ma tant’è. Se infatti l’obiettivo prioritario dell’Iran è cancellare l’odiato nemico sionista e se sta indugiando a colpire, non è perché l’America e i suoi alleati glielo hanno chiesto, ma perché Khamenei e il neo presidente Pezeshkian, sanno che nessun errore è ammissibile se vogliono salvare il potere. Israele ha già detto, senza enfasi, che reagirà in modo forte, addirittura sproporzionato, nel caso le minacce apocalittiche del nemico dovessero realizzarsi. L’Iran non nutre dubbi in proposito. Se dal suo attacco dovesse nascere una guerra regionale, Gerusalemme potrebbe reagire come sta facendo a Gaza. All’Iran non conviene scatenare una guerra su vasta scala a fronte di conseguenze imponderabili. Quello che gli interessa è preservare un’immagine di forza, seppure apparente ma efficace al proprio interno, che le minacce roboanti mantengono intatta. Come andrebbe se Tsahal colpisse con la determinazione dimostrata in questi 10 mesi di guerra, sfidando la condanna espressa in quasi ogni parte del globo, nel ricordo di quanto disse Moshe Dayan: “Dobbiamo essere percepiti dal nemico come un cane pazzo, troppo pericoloso per essere disturbato”? L’Iran non può prevedere che fine farebbe ciò che è rimasto di Hamas nella Striscia e teme che dopo Hamas toccherebbe a Hezbollah. Israele è stato chiaro: la propria esistenza è un elemento imprescindibile, qualunque sia il prezzo da pagare e far pagare. La distruzione di Hezbollah coinvolgerebbe il Libano, in avanzato stato di crisi economica e sociale, e l’Iran non può rinunciare alle milizie che gli consentono il controllo su un lato di Israele. Non si nasconde neanche che la stessa coalizione che aveva difeso Israele in aprile – Usa, Regno Unito, Francia, Qatar, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Emirati e Bahrein – è pronta a rifarlo. Ieri Biden ha contattato Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia “Dobbiamo essere preparati”, ha detto, e la risposta è stata: “Se Teheran attacca, se ne assumerà le responsabilità”. Intanto, il Pentagono ha inviato in Medioriente un sottomarino nucleare, e la portaerei Lincoln, che trasporta jet da combattimento F35-C, arriverà ad affiancare la Roosvelt che si trova già in area di conflitto. A disposizione dell’alleato iraniano, la Russia ha annunciato l’invio di tre missili supersonici. Il ministro della Difesa israeliano ha comunicato che il paese è in stato di allerta, pronto alla difesa e anche a un attacco preventivo. E’ noto che la lista degli obiettivi in mano allo Stato ebraico è lunga e potrebbe allungarsi e che Israele può arrivare dove vuole. L’Iran medita su cosa fare per limitare il più possibile le peggiori conseguenze a suo danno. Forse anche nella lingua farsi esiste un proverbio che consiglia la prudenza.

