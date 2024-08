Giarratana. Da oggi parte la 44^ edizione della Sagra della Cipolla

La Sagra della Cipolla torna come ogni anno con un ricco programma di eventi.

Giornate all’insegna dell’ottima enogastronomia, musica, spettacoli e tanto divertimento.

Oggi ha aperto l’area food, nel tardo pomeriggio esposizione e mostra di moto d’epoca e in serata tanta musica per tutti i gusti. In Piazza Martiri d’Ungheria serata musicale a cura di Revolution Blue Band, in Piazza San Bartolomeo prenderà vita il 2° Concorso Nazionale di Marcia Sinfonica e per finire presso la Chiesetta Madonne delle Grazie la “Hottanta Live Band”. Dalle 22 Frida in Concerto al Planet Cafè. Per mercoledì 14 agosto

dalle 19 si svolgerà la Festa della Chitarra a cura di Riccardo Drago e a seguire in Corso XX Settembre il gruppo Folk Nunné Lapa né Musca. Dalle 21 si susseguiranno ancora spettacoli di artisti di strada per le vie del centro. A concludere la serata in Piazza XIII Ottobre 1902 si esibiranno i Cugini di Campagna.

