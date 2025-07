Ispica. Daniele Spadola conquista il podio all’International Championship di Catania e punta al G.P. “Ercole dello Ionio”

CATANIA – Grande risultato per Daniele Spadola, atleta ispicese di bodybuilding naturale, che ha conquistato il terzo posto nella categoria fino a 70 kg all’International Championship Tested tenutosi presso l’Hotel Plaza di Catania.

La gara, organizzata sotto l’egida del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) e della UWSF (United World Sports Federation) Italy, ha visto sfidarsi atleti provenienti da diverse nazioni in una giornata intensa di sport e sana competizione.

Daniele Spadola, superato solo da David Kaaya, atleta esperto di origine sudafricana, e dal grande amico e compagno di team Anthony Sammito, entrambi con alle spalle grandissimi successi in competizioni nazionali ed internazionali, si è distinto per la sua ottima condizione fisica e la qualità muscolare, frutto di mesi di allenamento rigoroso e una preparazione meticolosa.

Per affrontare al meglio questa sfida, Daniele si è allenato presso la palestra Fitness 4.0 di Salvo Ciranna sotto la guida esperta del preparatore Massimo Savasta, che ha portato al podio nella stessa competizione anche l’argento Sammito e la figlia Martina Savasta, che ha esordito nella categoria “model” conquistando il primo posto assoluto.

“Sono soddisfatto del traguardo raggiunto, ma anche consapevole di poter fare meglio. Questo podio è una conferma, ma anche l’inizio di un cammino stagionale che voglio portare avanti con sempre maggiore forza, nonostante i numerosi impegni lavorativi. Sono convinto che il terzo posto conquistato mi abbia dato la giusta carica per puntare ad un piazzamento migliore, impegnandomi con ancora più determinazione a migliorare la mia performance” ha dichiarato Spadola al termine della gara.

L’atleta è, infatti, già concentrato sul prossimo obiettivo: il Gran Premio Ercole dello Ionio, in programma il 20 luglio 2025 presso il Roscianum Resort di Rossano (CS). L’Ercole dello Ionio è una delle competizioni più prestigiose del circuito nazionale, che vedrà la partecipazione di bodybuilder italiani ed internazionali di grande spessore.

Salva