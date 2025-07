Modica Calcio: Raciti verso la panchina rossoblù per rilanciare le ambizioni promozione

Modica – A poco più di due settimane dalla delusione della sconfitta di Aversa contro il Real Normanna, che ha nuovamente relegato il Modica nel campionato di Eccellenza, si profilano importanti cambiamenti in casa rossoblù. L’attenzione è tutta sul nome del prossimo tecnico, con Filippo Raciti (nella foto) che circola con insistenza come il candidato più accreditato.

Raciti, noto per la sua capacità di vincere in Eccellenza, sta attualmente colloquiando con la società. Il suo curriculum parla chiaro: tre promozioni in Serie D in quattro anni. Ha trionfato con il Ragusa (stagione 2021/2022), ha condotto il Paternò alla vittoria della Coppa Italia nazionale di Eccellenza (2023/2024) e, in questa stagione, ha portato l’Athletic Palermo in Serie D, conquistando anche la Supercoppa Eccellenza Sicilia. Un palmarès che lo rende il “demiurgo” ideale per guidare il Modica verso l’obiettivo promozione. Al momento, la società non ha ancora confermato alcun accordo ufficiale.

L’arrivo di Raciti comporterebbe un profondo rinnovamento della rosa. Il tecnico avrebbe posto come condizione l’ingaggio dei suoi fedelissimi, ritenuti indispensabili per impostare una strategia vincente. Si fanno così i nomi del portiere Romano, del difensore centrale Intzidis, dell’attaccante Micoli (che sarebbe un ritorno in maglia rossoblù), e dei centrocampisti Asaro, Sangarè e Valenca. Non è da escludere anche un riavvicinamento con Maimone e Belluso, giocatori che hanno avuto un rapporto burrascoso con il club nel corso dell’ultima stagione, ma nel calcio, si sa, “mai dire mai”.

Il tempo stringe per la società rossoblù, dato il fermento nel mercato giocatori in Eccellenza, anche in vista della probabile iscrizione del Messina in Serie D con punti di penalizzazione.

Per quanto riguarda le conferme, dovrebbero rimanere Palmisano e Cacciola, che hanno dimostrato fedeltà al Modica attendendo una chiamata. Gli under come Mallia, Cappello, Denaro e Susino sono già parte della rosa, avendo un contratto biennale. Si prevedono inoltre cambiamenti nell’assetto societario, con nuovi ingressi, mentre il direttore generale Marcello Pitino non dovrebbe più far parte del team.

Il Modica è pronto a voltare pagina e a puntare su un profilo vincente per rilanciare le proprie ambizioni di Serie D. Riuscirà Raciti a ripetere i suoi successi anche sulla panchina rossoblù?

