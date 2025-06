Via Grimaldi a Modica: “Un punto di incontro e cultura per tutti. Riceviamo

Gentile Redazione,

mi rivolgo a voi con l’intento di fare chiarezza riguardo una via che è ormai diventata un simbolo di incontro e vivacità per la nostra comunità: via Grimaldi. Negli ultimi tempi, alcuni articoli hanno dipinto questa strada come un luogo di delinquenza e violenza, un’immagine che non rispecchia assolutamente la realtà di quanto accade quotidianamente.

Via Grimaldi è molto più di un semplice punto di ritrovo per giovani.

È un luogo che accoglie tutti, dalle famiglie agli anziani, passando per i turisti e chiunque sia alla ricerca di un posto dove respirare cultura, arte e vita. La vibrante attività sociale e culturale che

anima questa strada è tangibile già nel suo paesaggio: l’architettura che caratterizza via Grimaldi non è solo una cornice, ma un vero e proprio testimone della nostra storia e tradizione.

Non è solo una via che ospita eventi, concerti e incontri culturali, ma è anche un spazio di convivenza civile che promuove il dialogo e la coesione sociale. Certamente, come in ogni zona vivace, possono verificarsi episodi isolati che non riflettono la realtà complessiva di via Grimaldi. È importante però fare la giusta distinzione tra la realtà di un quartiere che è parte integrante della nostra comunità e le eventuali narrazioni distorte che talvolta possono diffondersi.

Vi invito pertanto a guardare via Grimaldi per quello che è realmente: un simbolo di vita, cultura e comunità. Un luogo che arricchisce la nostra città e che merita di essere celebrato per la sua unicità, non condannato ingiustamente.

Vi ringrazio per l’attenzione e per la possibilità di condividere questa visione.

Cordiali saluti,

Luca e Nicolò Domicoli, due giovani imprenditori di Via Grimaldi

