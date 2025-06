Marco Cecchinato, ammesso con wild card vince il torneo Challenger 75 Atp Milano

Marco Cecchinato ha vinto il Challenger 75 ATP Milano. Battuto il numero 1 del tabellone Dino Primcic con un netto 6-2, 6-3 alla vigilia dato per netto favorito, avendo vinto tutti i tornei challenger al quale aveva partecipato finora. Un trionfo significativo per il siciliano che ha partecipato al torneo grazie a una wild card. Cecchinato ha dominato la settimana milanese con una marcia impeccabile. Un vittoria che gli consente di fare un balzo enorme in classifica fino a lambire da domani il numero 300 ATP. Cecchinato, ha chiuso il torneo senza perdere nemmeno un set, confermando un livello di gioco molto superiore a quello degli avversari durante tutta la settimana. Con questo diventa per lui l’ottavo titolo challenger vinto in carriera.

“Mio cugino – ha affermato al termine – mi sta facendo il lavaggio del cervello – continuo – non devo pensare al passato, questa deve essere una seconda carriera. Dopo ogni vittoria devo essere felice, e oggi lo ero davvero tanto … Ho ritrovato la passione per il tennis, qualcosa che ultimamente mi era mancata. Devo riprendere la voglia di rimettermi in gioco”.

Salva