Monterosso Almo. Domenica il 9° Slalom “Il Piccolo William”

Monterosso Almo – Domenica 29 giugno sarà una giornata speciale per gli appassionati di motori e per l’intera comunità di Monterosso Almo. Alle ore 9:30, dalla Contrada Stazione e lungo la Strada Provinciale 11, prenderà il via la nona edizione dello Slalom automobilistico “Il piccolo William”, evento sportivo carico di significato, dedicato alla memoria di un bambino scomparso prematuramente, e diventato negli anni un appuntamento fisso nel calendario delle corse isolane.

Saranno piu di 80 i piloti provenienti da tutta la Sicilia che si sfideranno sul tecnico e impegnativo percorso in salita di tre chilometri, da ripetere tre volte. A trionfare sarà il concorrente che otterrà il miglior tempo totale nella somma delle tre manche cronometrate.

La gara, inserita nel calendario della Coppa ACI Sport – Zona 5, rappresenta una tappa importante per i piloti in cerca di punti preziosi nella classifica stagionale. L’evento è organizzato con grande passione e professionalità dall’Asd Street Racers di Modica e dal pilota monterossano Salvatore Vona, che da anni si dedicano alla riuscita della manifestazione, con uno sforzo organizzativo non indifferente e una particolare attenzione alla sicurezza di partecipanti e pubblico.

Lo slalom “Il piccolo William” non è solo una competizione sportiva, ma anche un momento di raccoglimento e memoria, capace di unire sport, emozioni e solidarietà. Un tributo che ogni anno richiama tanti appassionati e che conferma Monterosso Almo come uno dei palcoscenici più suggestivi del motorsport siciliano.

Appuntamento quindi a domenica: semaforo verde alle 9:30, motori accesi e cuore in pista.

