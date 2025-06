Modica. Memorial “Nino Viola” di calcio a 7: conclusa la fase a gironi della XXV edizione

Modica – Si è conclusa con la disputa della settima giornata della fase a gironi la prima parte della XXV edizione del Memorial “Nino Viola” di calcio a 7, in fase di svolgimento sui campi del Centro Sportivo Airone.

Ben quindici squadre si sono date battaglia per cercare di conquistare la migliore posizione della fase a gironi per provare ad avere un turno a eliminazione diretta un po’ più morbido.

Nel girone A chiude al primo posto la Vetreria Carpenzano che con 18 punti in sette partite ha conquistato la vetta della classifica grazie alla migliore differenza reti (+27) nei confronti della Casa della Frutta che ha totalizzato 18 punti, ma con una differenza reti di + 20.

Le prime della classe approdano direttamente agli ottavi di finale da teste di serie. Nello stesso girone si piazzano al terzo e al quarto posto Kasarreda con 13 punti e la R.S.T.S.R.L con 12 punti. Entrambe le formazioni saltano la prima fase a eliminazione diretta e scenderanno in campo nel secondo turno dove affronteranno le formazioni che hanno superato la prima fase a eliminazione diretta. Alla seconda fase anche la Car.Al, che ha chiuso al quinto posto con 10 punti, ma ottiene il pass diretto al turno successivo in quanto nel girone B le squadre partecipanti sono state sette. Global/BMT/Sortino, Iachininotese/Furgentini e i Draghi del Sud, invece,si giocheranno la qualificazione con le squadre del girone B che si sono piazzate al quinto, sesto e settimo posto.

Nel girone B è stata la Beauty Man a chiudere in testa con 15 punti, seguita dalla Sirio Piscine Sport che di punti ne ha totalizzato 13. Le due battistrada, dunque, approdano direttamente alla fase conclusiva da testa di serie. Saltano un turno a eliminazione diretta la Moto Rood che con 12 punti ha chiuso al terzo posto e la Falegnameria Clad che con 10 punti ha concluso al quarto posto. Matteini Teloni quinta a 9 punti, Falegnameria Liuzzo sesta a 3 punti e Rimeg settima a 0 punti si giocheranno la qualificazione negli scontri diretti incrociati con le formazioni del girone A.

Questi nel dettaglio i risultati e le classifiche finali della prima fase nei due gironi:

Girone A

I Draghi del Sud Vetreria Carpenzano 2 – 15

R.S.T. S.R.L.S. – Car.Al 4 – 3

Kasarreda – Casa della Frutta 2 – 4

Global/BMT/Sortino – Iachininotese/Furgentini 1 -1

Classifica

Vetreria Carpenzano 18

Casa della Frutta 18

Kasarreda 13

R.S.T. S.R.L.S. 12

Car.Al 10

Global/BMT/Sortino 7

Iachininotese/Furgentini 4

I Draghi del Sud 0

Girone B

Beauty Man – Falegnameria Liuzzo 4 – 3

Matteini Teloni – Rimeg 14 – 0

Moto Rood – Falegnameria Clad 3 – 5

ha riposato Sirio Piscine Sport

Classifica

Beauty Man 15

Piscine Sirio Sport 13

Moto Rood 12

Falegnameria Clad 10

Matteini Teloni 9

Falegnameria Liuzzo 3

Rimeg 0

Questi, infine, gli accoppiamenti della prima fase a eliminazione diretta:

domani 29 giugno or 20 Matteini Teloni – I Draghi del Sud

ore 21 Falegnameria Liuzzo – Iachininotese/Furgentini

ore 21 Global/BMT/Sortino – Rimeg

Salva