Modica, Consiglio Comunale tra polemiche e ritardi: 6 ore per pochi risultati

Modica, 26 giugno 2025 – Dopo ben due mesi di inattività, il Consiglio Comunale di Modica è tornato a riunirsi ieri sera, protraendosi per un’estenuante seduta di sei ore, dalle 19 all’una di notte. Una maratona consiliare che, secondo le opposizioni, ha sacrificato la produttività e la trasparenza, mettendo in evidenza le difficoltà di gestione e la scarsa programmazione dell’amministrazione Monisteri.

La durata eccessiva della sessione, con numerose interrogazioni concentrate in un’unica seduta dopo un lungo periodo di stallo, ha reso difficile per i consiglieri mantenere l’attenzione e per i cittadini seguire i lavori. Alla fine, i risultati tangibili sono stati limitati: l’approvazione di una mozione per il cessate il fuoco a Gaza e il riconoscimento dello Stato della Palestina, oltre a variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2025.

Il punto che ha generato maggiore amarezza tra i consiglieri d’opposizione è stata la bocciatura della mozione per la modifica del regolamento comunale per l’agevolazione dell’IRPEF, proposta dai consiglieri della Democrazia Cristiana. La mozione, che prevedeva un taglio delle indennità per gli amministratori al fine di agevolare i cittadini in difficoltà, è stata definita dall’amministrazione come una “proposta populistica” e una “piccola agevolazione” che avrebbe coinvolto solo poche famiglie.

La Democrazia Cristiana, con i consiglieri Floridia, Alecci, Ruffino e Caruso, ha replicato con forza, denunciando l’atteggiamento della maggioranza. Hanno sottolineato come i consiglieri di maggioranza, pur definendo la proposta “populista” e “fuffa”, non abbiano avuto il coraggio di votare contro, limitandosi a una “pilatesca astensione” per strizzare l’occhio all’opinione pubblica.

Ancora una volta, secondo le opposizioni, si è confermato strategico per la maggioranza di Maria Monisteri, che non ha più i numeri in aula, il voto di un consigliere del PD, accusato di “tenere il cero al sindaco”.

Critiche pesanti sono state rivolte anche al presidente del Consiglio Comunale, accusato di essere intervenuto più volte per togliere la parola ai consiglieri di opposizione, gestendo l’aula in maniera “non equa” e “come fosse casa propria”.

I consiglieri della DC, insieme ai gruppi “Siamo Modica” (Scapellato, Covato, Nigro, Frasca) e il “gruppo misto” (Franzò), hanno denunciato il fatto che in una sola seduta siano state concentrate innumerevoli interrogazioni e ben sette punti all’ordine del giorno, sminuendo l’attività consiliare. “Quella di ieri sera è stata l’ennesima dimostrazione che l’amministrazione vuole zittire il consiglio,” hanno denunciato dai banchi dell’opposizione.

Preoccupazione è stata espressa per la frequenza delle sedute consiliari: solo due consigli in sessione ordinaria dall’inizio dell’anno, compreso quello del 29 aprile. Ci si chiede se una situazione del genere sia accettabile per Modica, città con una forte tradizione politica e consiliare, e se non sia il caso di rivedere l’organizzazione dei lavori per garantire un confronto più efficace e meno estenuante.

Un’ulteriore anomalia evidenziata è stata la comparsa, solo in aula, di una “pseudo-interrogazione di due righe” da parte di un consigliere di “Modica al Centro”, definita dalle opposizioni come un’iniziativa volta unicamente a “fare da spalla all’amministrazione Monisteri”.

Tutte le domande dell’opposizione, inclusa quella sull’ammontare delle indennità di sindaco e collaboratori, sono rimaste senza risposta. Le opposizioni hanno però voluto ricordare ai cittadini che nell’agosto del 2023 le indennità degli amministratori sono state adeguate, passando da 3.925 euro a 6.210 per il sindaco, da 2.943,00 a 4.657 euro per il vicesindaco e da 2.551,30 a 3.726,00 per gli assessori.

Infine, sono stati evidenziati grandi ritardi nella gestione della variazione di bilancio, che, se non fosse stata approvata ieri sera, avrebbe generato un debito fuori bilancio. Le opposizioni accusano l’amministrazione di spingersi fino a espletare affidamenti diretti senza delibera consiliare, che ha competenza esclusiva, un “modus operandi” che “nulla ha a che fare con la legalità e la trasparenza, baluardi dell’amministrazione ma solo a parole.”

