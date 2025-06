Concerto del Coro Polifonico “Claudio Monteverdi” di Modica

Modica – Sabato 28 Giugno presso la Chiesa Madre di S. Pietro alle ore 20.00, si terrà un concerto eseguito dal Coro Polifonico “Claudio Monteverdi” di Modica, accompagnato all’Organo dal M° Giorgio Cannizzaro e diretto dal M° Orazio Baglieri. Evento culturale realizzato in occasione dei festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo.

Per l’occasione verrà presentato un programma ricco ed impegnativo di alta valenza musicale, articolato su brani appartenenti alle epoche rinascimentale – barocca, romantica e del ‘900, con l’esecuzione di brani a Cappella e accompagnamento strumentale di Autori illustri come G.P da Palestrina, C. Monteverdi, A. Scarlatti, A. Vivaldi, J.S. Bach, G. F. Handel, W.A. Mozart.

Il Coro Polifonico “Claudio Monteverdi” di Modica è nato nel 1996 su iniziativa del M° Orazio Baglieri che ne è anche il Direttore. Sin dall’inizio il gruppo ha operato scelte di repertorio impegnative e contrassegnate da un preciso progetto di studio.

La produzione rinascimentale e barocca, sia sacra che profana del canto polifonico, a cappella e con accompagnamento strumentale, è stata fin dall’inizio privilegiata nell’attività concertistica del Coro Monteverdi, non escludendo, per altro, autori del periodo romantico, del ‘900 e contemporaneo.

Il Coro ha partecipato a diverse rassegne, concorsi regionali e nazionali, tra cui, per ben due volte, al prestigioso Concorso Nazionale “Guido d’Arezzo” che si svolge annualmente nella città toscana, dove ha riportato un buon piazzamento.

Il Coro svolge una intensa attività concertistica e culturale. Ha collaborato esibendosi in manifestazioni musico/corali anche con altre realtà corali di prestigio, trà cui in un concerto di musica rinascimentale barocca presso il Duomo di San Giorgio di Ragusa Ibla, con il famoso Coro dell’Università di Edimburgo, l’Edinburgh University Renaissance Singers, si è esibito presso la Basilica di S. Pietro in Vaticano e al Pantheon di Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Assisi e in altre città. Si è inoltre esibito in stagioni concertistiche organizzate da importanti Associazioni Musicali.

Dal 2002, il 26 dicembre di ogni anno, è protagonista a Modica dell’atteso “Concerto di Santo Stefano” giunto alla 22^ edizione, appuntamento culturale che il Coro “Monteverdi” regala alla Città esibendosi anche con repertori per Coro, Soli e Orchestra sempre più impegnativi.

