Dissesto Finanziario. Si insedia la Commissione a Modica. L’ora della verità

A distanza di sei mesi dalla dichiarazione di dissesto del comune di Modica, si è insediata a Palazzo San Domenico in questi giorni, la triade che compone l’Organismo Straordinario di Liquidazione, che come è noto ha il compito di liquidare i debiti del comune di Modica. Operazione certamente complicata e delicata – ha scritto il coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord, Giovanni Cavallo – che porta in sé implicazioni e ripercussioni sui creditori, sui cittadini e sulla vita dell’ente comunale. A fine lavoro, la Commissione, finalmente, dopo numerosissime interrogazioni consiliari e i balletti di numeri sull’ammontare dei debiti e dei crediti, consegnerà alla Città un quadro esatto. Contestualmente, l’Amministrazione comunale dovrà redigere il piano riequilibrato con puntuale precisione e la tempistica entro cui prevede di uscire fuori dal dissesto finanziario. Questo è l’atto politico programmatico più importante. Va redatto tenendo conto dei sacrifici che la Città si dovrà sobbarcare. È, questa, una fase delicatissima che esige il coinvolgimento della Città nelle sue varie rappresentanze, forze politiche, sindacati e le formazioni sociali intermedie. Il Coordinatore cittadino Cavallo, a nome del coordinamento, nell’augurare un buon e un sereno lavoro ai componenti della Commissione, sollecita l’amministrazione comunale affinché porti a conoscenza la Città su quanto è stato fatto e su quello che si vuole fare per portare il Comune di Modica fuori dallo stato di dissesto finanziario.

Occorre ricostruire la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e la sostenibilità del piano di rientro, seppur nel rigido quadro normativo, non può che rappresentare un buon punto di partenza.

