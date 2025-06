Il Consorzio del cioccolato di Modica Igp alla presentazione del Rapporto sul Turismo DOP

Roma – Il 25 giugno 2025, a Roma, Fondazione Qualivita ha presentato il primo Rapporto sul Turismo DOP, realizzato in collaborazione con Origin Italia e con il supporto del Ministero dell’Agricoltura. Al centro dell’evento la valorizzazione delle Indicazioni Geografiche come motore di un turismo sostenibile, identitario e di qualità.

Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato come «Dietro ogni prodotto DOP IGP c’è un’identità territoriale da raccontare». La Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha definito il Turismo DOP «una nuova frontiera per un turismo autentico e sostenibile», auspicando l’adozione di una legge quadro nazionale ed una strategia di promozione internazionale per le circa 890 produzioni IG.

Il rapporto presentato è un dettagliato osservatorio che analizza in modo sistematico il contributo dei Consorzi di tutela allo sviluppo di un sistema turistico legato alle Indicazioni Geografiche italiane. E che si tratti di un sistema che punta ad essere e rimanere “sulla bocca di tutti” e a mantenere la “parola” data dalla produzione del cibo e del vino all’esperienza diretta di questi tesori.

Il rapporto rappresenta uno stimolo per la definizione di uno strumento di strategie di lunga data per un “sistema integrato di accoglienza” costruito attorno alle filiere Dop e Igp, in linea con il nuovo Regolamento UE 2024/1143, che assegna ai Consorzi di Tutela anche la competenza “dello sviluppo di servizi turistici nella pertinente zona geografica”.

Fondazione Qualivita ha elaborato una classifica delle Regioni italiane costruita attraverso oltre 20 indicatori qualitativi e quantitativi, per identificare i territori più attivi e performanti nel panorama del Turismo DOP. La Sicilia si colloca all’ottavo posto.

Durante la presentazione del Rapporto, collegamenti con i più importanti Consorzi di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena al Cioccolato di Modica Igp.

Dal Museo del Cioccolato di Modica in collegamento live il Direttore del Consorzio Nino Scivoletto ha illustrato il valore del Museo del Cioccolato per la promozione del prodotto e del territorio, soffermandosi sull’impatto che il cioccolato di Modica ha determinato sia in termini economici che turistici per la città. Scivoletto ha dichiarato ” da alcuni anni quando si dice Modica si pensa al cioccolato , e, ancor più, quando si dice cioccolato il pensiero corre subito a Modica”.

Illustrata l’esperienza dell’evento CHOCOMODICA che ogni anno porta in città, nel ponte dell’Immacolata, oltre 100mila visitatori.

