Chiaramonte, incendio minaccia azienda agricola

Un canalone invaso da arbusti e sterpaglie, sottostante la SS 514, in Contrada Gerardo-Ponte, a Chiaramonte Gulfi, in fiamme. Il fuoco ha minacciato un’ azienda agricola e il suo deposito di foraggio e vari attrezzi. Sono state inviate sui luoghi due squadre dei vigili del fuoco ed altrettante autobotti per garantire il rifornimento idrico. E’ stato richiesto il supporto della Forestale di Ragusa e dei volontari di Protezione civile al dipartimento. Il personale dei vigili del fuoco ha operato prioritariamente per ridurre il fumo che si riversava sulla statale e poi per circoscrivere le fiamme ed evitare che l’incendio coinvolgesse tutta l’azienda. Sull’altro fronte del canalone in Contrada Gerardo è sopraggiunto, nel frattempo, altro personale che riusciva a circoscrivere le fiamme. Sono, quindi, arrivati anche i volontari di Monterosso a dare manforte dall’uno e dall’altro lato della SS 514. L’incendio è spento.

Salva