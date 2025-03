Il signor Volodymyr Zelens’kyj ha avuto uno scontro con Donald Trump, che lo ha ospitato alla Casa Bianca. Trump gli ha suggerito di incontrare Vladimir Putin, il quale era anch’esso disponibile. Tuttavia, Zelens’kyj ha risposto con un secco no, mostrando di non essere interessato a negoziare la pace. Questa decisione gli è costata molto, poiché ha fatto arrabbiare Putin, il quale ha seguito l’incontro in TV e ha ascoltato con amarezza il rifiuto. Il giorno dopo, Putin si è vendicato ordinando un bombardamento che non era avvenuto nemmeno dall’inizio dell’invasione.

Ora, invece di dare il comando ai suoi giovani soldati, Zelens’kyj dovrebbe essere in prima linea, rischiando anche lui la vita ogni giorno, invece di dedicarsi a fare il tour del mondo, stringere mani e abbracciare leader politici, mentre chiede armi di prima generazione a vari capi di Stato. Negli ultimi due anni, questi leader hanno sovvenzionato la guerra sottraendo fondi alla sanità e alle scuole, mentre Zelens’kyj affronta la guerra senza pagare un prezzo diretto, contribuendo alla morte di molti bambini e anziani e alla devastazione dell’Ucraina.

La responsabilità ricade in gran parte sulla NATO, che invece di cercare un interlocutore per porre fine a questa carneficina, ha deciso di inviare armi e imporre sanzioni a Putin, incoraggiando Zelens’kyj a continuare, promettendo una vittoria sicura. Così, sono già passati due anni, e stiamo per iniziare il terzo anno di questo assurdo conflitto. È davvero possibile pensare a una vittoria degli ucraini contro l’Armata russa, ora che la NATO ha disarmato una parte significativa dei suoi arsenali per fornirli all’Ucraina e ora desidera riarmarsi con nuovi armamenti, investendo circa 800 miliardi di euro?

Perché non si ha fiducia nell’accordo proposto da Donald Trump, che prevede un incontro tra Volodymyr Zelens’kyj e Vladimir Putin attorno a un tavolo per firmare una pace duratura e discutere delle spartizioni dei territori occupati? Perché la NATO, nei due anni passati, non ha fatto nulla per trovare un interlocutore per la pace, e si è svegliata all’improvviso ora, mettendosi di mezzo insieme a Zelens’kyj per far fallire questo accordo?

osservanza Giovanni Amore

Salva