Il primo cittadino Fidone: “Il Comune acquista l’immobile per la scuola di Marina di Acate”

“Con grande orgoglio annuncio che oggi il Comune ha acquisito la proprietà dell’immobile della Scuola di Marina di Acate. Si tratta di un traguardo importante per la nostra comunità. Questo immobile sarà destinato a ospitare le aule per la scuola dell’Infanzia e rappresenta una promessa mantenuta. Promessa che nasce dall’esigenza di garantire spazi adeguati per l’integrazione sociale e per un ufficio comunale, rafforzando così la presenza istituzionale nella nostra borgata marinara e migliorando i servizi ai cittadini”, dice il primo cittadino Gianfranco Fidone.

“Finalmente valorizziamo Marina di Acate con un presidio comunale stabile, un obiettivo che per troppo tempo è stato inseguito ma mai raggiunto. Grazie a un fondo derivante dalle opere di compensazione del fotovoltaico abbiamo aggiunto questo bene al patrimonio pubblico senza pesare sulle casse del Comune. Inoltre, avvieremo al più presto i lavori di ristrutturazione, grazie al contributo del Libero Consorzio Comunale e alle sinergie che siamo riusciti a mettere in campo sin dal nostro insediamento”.

“Stiamo traducendo in fatti concreti ciò che nel passato era una chimera. Questo progetto rappresenta un passo concreto verso uno sviluppo reale del nostro territorio, ponendo attenzione alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli. Desidero ringraziare per questo percorso virtuoso il vice sindaco Gianfranco Ciriacono e l’assessore Daniele Gallo che hanno seguito passo dopo passo l’iter e un grazie agli uffici comunali che hanno tradotto in atti concreti il nostro input”, conclude Fidone.

