Ragusa. Il Centro studi Feliciano Rossitto ricorda l’archeologa Paola Pelagatti

Ragusa, 27 aprile 2026 – Lunedì 4 maggio 2026 (alle ore 18.30), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), si terrà una serata “in ricordo della prof.ssa Paola Pelagatti”. Ne tracceranno la figura, la professionalità, le ricerche e gli scavi dell’illustre archeologa: Giorgio Chessari (presidente del Centro studi Rossitto), Giovanni Di Stefano (già direttore del Parco archeologico di Camarina; direttore della Missione Italiana a Cartagine-Anfiteatro; docente di Archeologia del Mediterraneo Tardoantico all’Università della Calabria e docente all’Università di Roma Tor Vergata). Saranno presenti per i saluti: Alina Catrinoiu, Saro Distefano, Alfonso Lo Cascio, Enzo Piazzese. L’evento culturale è reso possibile grazie alla collaborazione del Centro studi Rossitto con: Le Fate, Abulafia Editore, BCsicilia, Archeoclub d’Italia- sede di Ragusa.

Il territorio ibleo ricorda con affetto l’illustre studiosa Paola Pelagatti. Tra le tantissime sue pubblicazioni è rammentata per il volume “Da Camarina a Caucana” (Gangemi editore, Roma, 2017, pp. 590), di cui il Centro studi Rossitto di Ragusa si è fatto promotore della pubblicazione. Si tratta di una poderosa opera che può essere considerata come una sorta di enciclopedia che abbraccia in maniera rigorosa e scientifica l’archeologia iblea.

Archeologa, docente, accademica dei Lincei, la studiosa bolognese è diventata, da febbraio 2017, anche ragusana, con il conferimento della “cittadinanza onoraria” nel corso di una toccante cerimonia tenutasi il successivo 14 marzo. Onorificenza oltremodo giustificata se si considera che l’archeologa inizia a frequentare il territorio ibleo sin dai primi anni Sessanta. La professoressa Pelagatti, recentemente scomparsa, “ha dedicato buona parte della propria vita professionale allo studio” volto anche alla conservazione, fruizione e “tutela del notevole patrimonio archeologico della Sicilia sud-orientale”, afferma Giorgio Chessari (presidente del Centro studi “Feliciano Rossitto” di Ragusa).

Giuseppe Nativo

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