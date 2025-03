Volenterosi alla ricerca dell’orgoglio perduto…l’opinione di Rita Faletti

Ieri, i rappresentanti di 31 Paesi, i 27 della Ue, il premier del Regno Unito e 3 Paesi esterni, Australia Canada e Turchia, hanno partecipato al vertice dei “volenterosi” a Parigi. Da “Re Arm Europe” a una meno frappant “Forza di rassicurazione”, si sta provando a tessere una tela che non assomigli troppo a quella di Penelope. Dallo scorso novembre infatti, quando il presidente francese e il primo ministro britannico hanno iniziato a lavorare al progetto di inviare soldati europei sul terreno in Ucraina per proteggere un eventuale accordo di pace, le ambizioni si sono ridimensionate per il rifiuto di alcuni paesi, tra cui l’Italia, di mettere a disposizione dell’impresa i propri militari. Al dunque, le promesse di aiuti “finché sarà necessario” e i pat-pat sulle spalle vanno a farsi benedire, confermandosi biglietti da visita di un’Unione europea poco avveduta e titubante. Fanno eccezione Danimarca, Finlandia, Lituania e Repubblica ceca, disponibili a fornire i propri soldati, ben consapevoli, gli ultimi tre in particolare, di cosa sia la Russia. Ma per gli altri, più che la minaccia che viene da est, ha potuto la presa d’atto che Trump non offrirà protezione agli alleati, ormai ex, e definiti con disprezzo parassiti. Quali sono allora gli obiettivi condivisi dai 31, emersi ieri all’Eliseo e racchiusi nell’espressione “forza di rassicurazione”? Oltre al secco “no” a togliere le sanzioni alla Russia, sono essenzialmente due: sostenere l’esercito ucraino con basi strategiche, logistica e addestramento e dare un segnale al Cremlino. I soldati europei stazioneranno lontano dalla linea del fronte, nella parte occidentale dell’Ucraina, mentre una eventuale zona smilitarizzata dovrebbe essere sorvegliata attraverso aerei, droni e satelliti. Si è parlato anche, e inutilmente, di una forza di peace-keeping dell’Onu, che il veto russo impedirebbe. Poco male, visto e considerato il plateale fallimento delle forze Unifil nell’area di confine tra il sud del Libano e il nord di Israele. Vanno bene le buone intenzioni se seguite dai fatti, ma sono insufficienti a soddisfare le necessità di una difesa oggi affidata all’Ucraina, una parte imprescindibile della sicurezza europea, che esigerebbe la creazione di un unico contingente militare sotto il controllo dell’Ue. Il che è attualmente impensabile in quanto equivarrebbe a una cessione di sovranità a cui ogni Paese sembra opporsi, ma che sarà costretto ad accettare di fronte alla minaccia simmetrica al nostro continente portata avanti da Putin e Trump. I metodi, comuni a entrambi, sono in stile squisitamente mafioso e vanno dall’aggressione (militare dell’Ucraina e forse della Groenlandia se quel Paese non accettasse con le buone di diventare il 52esimo stato americano) o verbale con agguato (a Zelensky da parte del guappo Vance nello Studio Ovale), all’estorsione (le terre rare in cambio di un fumoso negoziato di pace), alle minacce (dei dazi), alla derisione (nei confronti degli europei scrocconi). Dopo il 24 febbraio di tre anni fa, la tracotanza di un autocrate ha perso la capacità di sorprendere, ma assistere alla trasformazione della più grande democrazia del mondo in una democratura gestita da un tizio che fa il boss, era, prima di gennaio, tanto inimmaginabile quanto oggi inaccettabili e biasimevoli sono le esternazioni di ammirazione e rispetto per i due uomini forti da parte di cialtroni.

