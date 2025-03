Cantieri di lavoro per disoccupati: interrogazione del Consigliere Giovanni Spadaro

Modica, Cresce l’attenzione sui “cantieri di lavoro per disoccupati”, una misura di sostegno finanziata dalla Regione che ha l’obiettivo di offrire opportunità di impiego temporaneo per chi si trova senza lavoro. Negli ultimi giorni, diversi cittadini hanno espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di informazioni sulle opere di manutenzione previste e sui tempi di avvio dei cantieri.

Il Consigliere comunale del Partito Democratico, Giovanni Spadaro, ha deciso di intervenire formalmente, presentando un’interrogazione per ottenere chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale. Nella sua richiesta, Spadaro chiede di conoscere in dettaglio quali opere di manutenzione sono state predisposte e quali siano i tempi stimati per la disponibilità dei cantieri.

“È fondamentale che i cittadini siano informati sulle opportunità di lavoro che possono derivare da questi progetti,” ha dichiarato Spadaro. “I cantieri di lavoro rappresentano una possibilità concreta per molti disoccupati di rientrare nel mercato del lavoro, e pertanto è necessario un aggiornamento sui progressi e le tempistiche.”

Il Consigliere ha sottolineato l’importanza di discutere la sua interrogazione nel primo consiglio utile, affinché si possano fornire risposte tempestive e rassicuranti a quanti si trovano in difficoltà economica. La speranza è che le istituzioni possano garantire un avvio rapido dei cantieri, contribuendo così a migliorare la situazione occupazionale nella comunità.

Resta da vedere come l’amministrazione comunale risponderà a questa richiesta e quali passi saranno intrapresi per garantire che i cantieri di lavoro possano svolgere il loro ruolo di sostegno e sviluppo per i disoccupati di Modica. La comunità attende con interesse ulteriori sviluppi su questa importante questione.

