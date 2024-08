Alloggi Iacp a Pozzallo, revocata l’ordinanza di sgombero

Il sindaco Roberto Ammatuna ha firmato la revoca dell’ordinanza di sgombero del 17 aprile scorso, per gli occupanti gli alloggi Iacp, lotto 12-13 e 14. Il provvedimento è stato possibile dopo la trasmissione ufficiale della relazione degli esiti finali del prof. ing. Fabio Neri, pervenuta al Comune di Pozzallo in mattinata, così come concordato in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ,

“La nuova ordinanza – dice Ammatuna – mette, finalmente, fine all’incredibile vicenda che ha colpito molto duramente 48 famiglie pozzallesi”.

