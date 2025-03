Istruzioni dell’impero: 2025 –> 1938….di Ruben Ricca

Come nel romanzo di Orwell (1984) il nemico cambia continuamente identità. “Bisogna riarmarsi – dice la NATO – non siamo in guerra ma siamo indifesi”. Ma, chi è il nemico? Contro chi dobbiamo difenderci? Gli USA? i Russi? la Cina? Contro nessuno, è solo che un’élite, sempre più invisibile, vuole che viviamo in un’economia di guerra, ma senza guerra. Oppure con guerre zonali e controllate dove si può sparare a chi odia, come al Fletcher Memorial Hospital di cui parlava Pink Floyd.

Come previsto da Marx (e Jameson) il capitalismo (tardivo) finirà per distruggerci, a meno che non ci risvegliamo dall’incubo ricorrente e controlliamo (in qualche modo) la Pulsione di Morte. La quantità di documenti, saggi, appunti e interi libri che analizzano e documentano quello che scrivo ora è enorme: Arendt, Benjamin, Wells, Adorno, Levy, Hayek, Huxley, Orwell, Bernard Shaw, Ortega e Gasset, David Fisher, Althusser, Wendy Brown e una lunga lista di menti notevoli che ci avvertono in un modo o nell’altro del pericolo latente nella nostra natura pericolosa. Ancora una volta il terribile fantasma che ha devastato l’Europa (e il mondo) nel XX secolo vaga per questo nostro presente. È incredibile che quell’orrore irripetibile si possa ancora intravedere. Cosa abbiamo fatto di sbagliato? La storia non si ripete allo stesso modo, ma di solito ritorna distorta alla nostra stupida distrazione. La sequenza degli eventi sembra seguire questo ordine: Da secoli viviamo in un sistema capitalista che, sempre più spesso, regola e impone uno stile di vita divenuto tossico. Il capitalismo non serve più l’uomo ma sfrutta l’uomo trasformandolo in Massa-Cosa-Ingranaggio ipnotizzato da un ciclo (che sembra infinito) libidinale di Pulsione-Consumo-Riposo, Pulsione-Consumo-riposo e ricominciare in modo ininterrotto generando una distorsione nella nostra percezione del tempo e della realtà. Il capitalismo, per la sua stessa natura auto rigenerativa, produce ogni tanto crisi sistemiche che rinnovano la sua voracità auto-distruttiva che a sua volta rigenera nuove crisi che accelerano il ritmo di auto-consumo della propria energia vitale. Il capitalismo tardivo sembra essersi appropriato della Pulsione di Morte (definita da Freud) usandola per proprio beneficio e funzione o come annunciava Lacan “La mancanza è un impulso non risolto”. E è in questi errori irrisolti del Sistema che appare il Fascismo e i governi totalitari. Razzismo, segregazione, emarginazione e altre forme di discriminazione non sono privilegi dei sistemi fascisti e sono conseguenza degli ideali della modernità scientifica positivista prodotti del capitalismo tardivo. Non potendo continuare ad espandere la natura del mercato, il capitalismo distrugge le libertà proprie della democrazia per disciplinare il mercato e cercare nuove possibilità di sfruttamento. Ecco perché Hayek ha detto “prima il mercato che la democrazia”, credendo che in questo modo si assicurassero le libertà dell’uomo. Le libertà del libero commercio, di acquisto/vendita e perfino la libertà di morire di fame sempre a scapito delle libertà democratiche. La storia, naturalmente, non ha dato ragione perché la libertà di mercato è la legge della giungla. Al contrario la storia ha dimostrato che il Mercato finirà per distruggerci e a sua volta si distruggerà lasciando un deserto sulla terra o, come diceva Keynes, in quel futuro tutti saremo morti. Di nuovo questo fantasma percorre l’Europa (e ora il mondo) e a meno che non troviamo la soluzione dell’enigma il futuro sarà imprevedibile e triste.

La realtà ci mostra che il sistema capitalista (patriarcale eterosessuale) estrattivo è terminato, finito, morto e che la disperazione nostalgica dei “Maschi Alfa” di Ritorno al Passato non è più dell’impossibilità di immaginare un altro futuro.

Per ultimo, e non meno importante, siamo giunti ad una sorta di “godimento nella crudeltà” che ogni giorno si manifesta più intensamente nelle nostre società in perfetta armonia con l’ultra concorrenza capitalista. Godimento in Crudeltà era anche quello che la massa sentiva quando hanno crocifisso il figlio di Dio. Ricordate? Salvate Barabba!

Ruben Ricca

(regista, autore)

