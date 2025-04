I Reali di Inghilterra programmano visita nel Val di Noto

L’Italia è da sempre meta di visite culturali e soggiorni di relax per Capi di Stato e personaggi reali. Nelle intenzioni di Carlo e Camilla, salute permettendo, è prevista una visita primaverile in Italia. Nel frattempo, i Principi di Galles (Kate e William) hanno intenzione di intraprendere una lunga visita culturale con tutta la famiglia nel nostro territorio, considerato che Kate è laureata in Storia dell’Arte e William in Geografia. Tutto ciò è confermato da un sopralluogo fatto con discrezione da alcuni componenti della scorta reale, arrivati via mare da Malta in yacht. Prima tappa prevista Siracusa, con i suoi musei e monumenti di rilievo; successivo porto quello di Pozzallo, per visitare il Duomo di San Giorgio a Modica e il Museo del Cioccolato. Preme ricordare che i Principi Kate e William si sono sposati il 29 aprile 2011 e che il figlio maggiore si chiama George. Per le nozze e per il battesimo del principino (febbraio 2016) ricevettero in dono dal CTCM del cioccolato di Modica con incarto dedicato. Probabilmente intendono fare una visita di ringraziamento. L’ispezione dei componenti si è spostata a Ragusa Ibla, a San Giorgio e alle miniere di asfalto di contrada Tabuna. Si fa presente che in alcune capitali nord europee alcuni monumenti (chiese e palazzi) sono stati arredati con asfalto ragusano. La guida che ha accompagnato gli “ispettori” ha percepito che San Giorgio di Ragusa Ibla, a confronto del Duomo di Modica, è più consono per la sicurezza della famiglia reale.

Va considerata la visita della famiglia al completo del tutto eccezionale, visto che l’erede al trono non può muoversi insieme all’erede, il principino George, al seguito per ragioni di sicurezza. Tra l’altro, è stata contattata l’Avis iblea per avere conferma di adeguate scorte di sangue (gruppi sanguigni) dei relativi componenti reali. Hanno preso altresì visione dell’ospedale Giovanni Paolo II, sempre per sicurezza. Di seguito si sono imbarcati al Porto Turistico di Marina di Ragusa alla volta di Malta. Arriverà a Malta da Edimburgo il Royal Yacht Britannia, panfilo della casa reale, che servirà per l’alloggio durante la permanenza nei mari di Sicilia. Per ragioni di assoluta sicurezza dei componenti della famiglia, non è stata ipotizzata la data o il periodo della visita.

Salva