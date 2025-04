Modica. Alternanza scuola lavoro. Ieri seduta simulata del Consiglio comunale

Si è svolto ieri pomeriggio nell’aula consiliare di Palazzo San Domenico, un consiglio comunale simulato da alcuni studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore G Galilei- T Campailla di Modica, a conclusione del progetto PCTO denominato “Scoprire il bene Comune”. I ragazzi sono stati coinvolti in prima persona nei diversi ruoli a loro assegnati, di presidente del consiglio, segretario comunale, assessori, sindaco così anche consiglieri di maggioranza e opposizione. I ragazzi hanno avuto modo di sperimentare in prima persona, simulandola, una seduta di consiglio comunale, durante la quale sono state discusse interrogazioni e mozioni, frutto di un lavoro esclusivamente loro, quanto ai contenuti. Ho accompagnato con entusiasmo i ragazzi in questo progetto importante – ha detto il Presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo – dimostrando loro interesse e proficua partecipazione. La conoscenza delle funzioni, degli organi istituzionali e di tutto ciò che concerne le competenze dell’ente locale, pone, a mio avviso- continua la Minardo – le basi per una solida formazione civica. Educare alla cittadinanza attiva aiuta i nostri ragazzi a essere cittadini informati, responsabili e consapevoli, e capaci di assumersi responsabilità per loro stessi e per la comunità a tutti i livelli. Gli studenti che hanno partecipato a questo progetto sono stati seguiti dalla prof.ssa Teresa Floridia e dalla prof.ssa Calvaruso Eugenia. Ben vengano progetti educativi e formativi come questi, che servono a fare vivere una realtà politica, in prima linea.

