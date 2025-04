Delegazione di imprese operanti nel settore marmi e lapidei iblei ha incontrato a Trapani 23 buyers di 11 nazioni

Una folta delegazione di rappresentanti di imprese operanti nel settore marmi e lapidei di pregio provenienti dal Ragusano ha partecipato gratuitamente all’importante evento organizzato dall’Ice e dalla Cna nello splendido scenario del chiostro di San Domenico a Trapani. Le aziende associate alla Cna, accompagnate dal responsabile territoriale dei lapidei Cna, Andrea Di Stefano, hanno avuto modo, attraverso il sistema B2B, di incontrare e confrontarsi con 23 buyers stranieri provenienti da Serbia, Polonia, Ungheria, Albania, Slovenia, Croazia, Romania, Grecia, Regno Unito, Macedonia e Germania. Era presente anche il responsabile nazionale Cna costruzione lapidei Riccardo Masini. Il comparto chiede con forza l’organizzazione di questi eventi per dare lustro ad una maestranza ricercata in tutto il mondo e purtroppo da tempo non adeguatamente valorizzata. Il lavoro di Cna, attraverso la stretta collaborazione con gli istituti nazionali, andrà necessariamente verso questa direzione per far sì che questa magnifica offerta territoriale scopra ed incontri nuove linee di mercato destinate a incrementare le opportunità di crescita economica delle imprese operanti nel territorio provinciale di Ragusa.

