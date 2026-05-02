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Scontro sulla Modica-Scicli: centauro ferito e trasportato in ospedale

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Modica, 02 maggio 2026 – Un nuovo incidente stradale è tornato a scuotere la viabilità lungo l’arteria che collega Modica e Scicli. Nella tarda mattinata di oggi, per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura e una motocicletta sono entrate in collisione, provocando il ferimento del conducente del mezzo a due ruote. Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, l’impatto ha coinvolto una Dacia Sandero Stepway di colore rosso e una moto da enduro bianca e rossa. A seguito dello scontro, la moto è finita fuori dalla carreggiata, terminando la sua corsa contro il muretto a secco che delimita la strada. Ad avere la peggio è stato il centauro, che dopo il violento impatto è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente prima di disporre il trasferimento del motociclista al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore Nino Baglieri” di Modica per accertamenti. Le sue condizioni, sebbene serie, non dovrebbero essere tali da metterlo in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Il traffico lungo la provinciale ha subito forti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli incidentati.

Articolo in aggiornamento

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