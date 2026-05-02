Basket. Cominciano i playoff della Virtus Ragusa: domenica gara-1 contro Angri

Ragusa, 02 maggio 2026 – Comincia la fase più attesa della stagione per la SuperConveniente Virtus Ragusa di basket. Archiviata la regular season con il quarto posto nel girone F, la squadra di coach Massimo Di Gregorio si prepara al primo turno dei playoff di Serie B Interregionale: agli ottavi di finale l’avversaria sarà la Pallacanestro Angri, quinta classificata nel girone E.

La serie, al meglio delle tre partite, prenderà il via domenica alle 18.30 al PalaPadua con gara-1. Gara-2 si giocherà giovedì 7 maggio al Pala Galvani di Angri, mentre l’eventuale “bella” è in programma domenica 10 maggio, nuovamente a Ragusa. La vincente affronterà nel secondo turno una tra Carver Roma, prima classificata nel girone E, e Monopoli, ottava nel gruppo F.

Angri arriva ai playoff dopo una stagione regolare chiusa con 17 vittorie e 9 sconfitte. La squadra allenata da coach Francesco Chiavazzo ha nel talento offensivo di Matias Augusto Martinez uno dei principali punti di riferimento: la guardia argentina, classe 1994, ha viaggiato a 24 punti di media in 26 presenze, chiudendo la regular season da miglior realizzatore del girone. Sotto canestro attenzione anche a Bogdan Milojevic, centro serbo di 28 anni, autore di 12,9 punti e 7,8 rimbalzi di media. In doppia cifra anche Alberto Triassi, classe 2002, con 11,5 punti a partita. A febbraio il roster è stato rinforzato con l’arrivo di Luka Lalic, ala già vista a Milazzo e Piazza Armerina, che ha prodotto 8,5 punti di media.

Le due squadre si ritrovano a distanza di due anni dall’ultimo incrocio nei play-in Gold: una vittoria per parte, entrambe nel rispetto del fattore campo. Ragusa vinse al PalaPadua 80-73, Angri rispose in casa imponendosi 82-78.

Gara-1 tra SuperConveniente Virtus Ragusa e Pallacanestro Angri sarà diretta da Daniele Barbagallo di Acireale e Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi e sarà trasmessa in live streaming, sul sito www.virtusragusabasket.it, al costo di tre euro.

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