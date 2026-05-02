Aveva commesso furti a Modica e a La Spezia. Arrestato a Rosolini

Saro Cannizzaro

ROSOLINI, 02 Maggio 2026 – Si sono aperte le porte del carcere per un 34enne residente a Rosolini, destinatario di un ordine di carcerazione definitivo. I Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato l’uomo e dato esecuzione al provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Massa, mettendo la parola fine a una lunga vicenda giudiziaria.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, dovrà scontare una pena complessiva di 2 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione. La condanna nasce da un cumulo di pene riguardante episodi criminosi avvenuti in un arco temporale significativo, tra il 2015 e il 2022.

I reati contestati, che spaziano dal furto alla ricettazione fino al danneggiamento, sono stati commessi in diverse aree geografiche, toccando territori distanti tra loro come La Spezia e Modica. Proprio la pluralità delle sentenze emesse in diverse giurisdizioni ha reso necessaria la determinazione di una pena unica attraverso lo strumento del cumulo giuridico.

Dopo le formalità di rito presso la caserma di Rosolini e la notifica del provvedimento, i militari hanno condotto il 34enne presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, dove rimarrà per espiare il residuo della pena stabilita dall’autorità giudiziaria.

Questo intervento si inserisce nel quadro delle attività costanti condotte dall’Arma dei Carabinieri per garantire la legalità e la sicurezza pubblica. L’operazione sottolinea l’importanza dell’attività di controllo e monitoraggio dei soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, assicurando che le sentenze emesse dai tribunali trovino effettiva e concreta applicazione sul territorio.

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