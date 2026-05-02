“Sicilia che Piace”: finanziato il progetto “Sapori d’Ibleide” dei Comuni dell’Unione Ibleide

Palermo, 02 maggio 2026 – Arriva dalla Regione Siciliana un nuovo riconoscimento per il territorio ibleo. I Comuni di Monterosso Almo, Giarratana, Chiaramonte Gulfi e Buccheri sono stati ammessi al finanziamento con il bando “Sicilia che Piace”, emanato dal Dipartimento Attività Produttive della Regiobe Sicilia.

I quattro enti hanno partecipato come Unione Ibleide presentando il progetto “Sapori d’Ibleide”. L’iniziativa ha ottenuto un punteggio di 72 ed è stata finanziata al numero 72 della graduatoria, conquistando quasi il massimo del contributo previsto. Il finanziamento assegnato è pari a 19.800 euro.

“ Sicilia che Piace” sostiene progetti di promozione e valorizzazione delle eccellenze locali, delle tradizioni e dei prodotti tipici. “Sapori d’Ibleide” punta a rafforzare l’identità del territorio attraverso eventi, percorsi enogastronomici e iniziative di marketing territoriale condivise tra i quattro Comuni.

Molta la soddisfazione espressa dalle amministrazioni coinvolte. Il finanziamento regionale rappresenta infatti un’opportunità per fare rete e promuovere in modo unitario le peculiarità dei Monti Iblei, dalla cultura al cibo, dall’artigianato al turismo esperienziale.

Salva