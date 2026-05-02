Oltre 430mila euro per il cuore di Modica. Bellezza e storia tornano a splendere

Palermo, 02 maggio 2026 – Nuovi, importanti interventi di riqualificazione e tutela monumentale sono pronti a partire a Modica grazie ai finanziamenti chiesti ed ottenuti attraverso l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana da parte dell’Onorevole Ignazio Abbate. Si tratta di tre distinte linee di finanziamento, per un valore complessivo di oltre 430.000 euro, destinate al restauro di alcuni dei simboli più prestigiosi del centro storico. Nel dettaglio i fondi saranno così ripartiti: Palazzo Moncada, attuale sede della biblioteca comunale, dove sarà prevista una manutenzione straordinaria sulla copertura e sugli infissi e portoni di ingresso per l’importo complessivo di 209.835,00 euro. Chiesa di San Domenico finanziato il restauro della facciata per un totale di 175.000,00 euro. Anche in questo caso, i lavori inizieranno nel 2026 per concludersi l’anno successivo. Nella Chiesa di Santa Teresa ci sarà un intervento mirato al patrimonio artistico interno con il restauro di sei dipinti olio su tela raffiguranti la vita della Santa, per un valore di 46.000,00 euro. L’operazione vedrà il recupero di opere attualmente prive di cornice, fondamentali per la narrazione storica del sito. “La rivalutazione della nostra città ed in particolare del centro storico passa necessariamente dalla cura e dal recupero del suo immenso patrimonio identitario – dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate – attraverso un lavoro costante di sinergia con l’Assessorato. Siamo riusciti a sbloccare risorse fondamentali che permetteranno di restituire alla piena bellezza luoghi e opere che rappresentano l’anima di Modica. Questi decreti, firmati lo scorso 28 aprile , rappresentano la risposta concreta alle esigenze segnalate dalla Soprintendenza di Ragusa in merito allo stato di conservazione dei nostri beni.A tal proposito ringrazio il soprintendente ing. De Marco con il quale, insieme all’Assessorato e al Dirigente generale, Dott. Mario La Rocca, stiamo lavorando su diversi cantieri in tutto il territorio ibleo. Restaurare la facciata di San Domenico, intervenire su Palazzo Moncada e salvare i dipinti di Santa Teresa non significa solo fare manutenzione, ma investire sul valore turistico e culturale che rende Modica unica al mondo. Il mio impegno a Palermo – conclude l’On. Abbate – continua a essere rivolto alla tutela della nostra storia. Vedere queste risorse trasformarsi in cantieri e bellezza è la conferma che la buona amministrazione e l’attenzione al territorio portano sempre risultati tangibili per la comunità”.

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