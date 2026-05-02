Chiaramonte Gulfi: spaccio tra coetanei, arrestato 19enne dai Carabinieri

CHIARAMONTE GULFI, 02 Maggio 2026 – I Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi hanno inferto un nuovo colpo allo spaccio locale, arrestando in flagranza di reato un giovane del posto.

L’operazione è scattata quando i militari hanno sorpreso G.C., 19 anni, proprio mentre cedeva della sostanza stupefacente a un coetaneo. Il fermo immediato ha dato il via a una più approfondita attività di indagine: la successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli inquirenti.

All’interno dell’abitazione del giovane sono stati rinvenuti diversi grammi di hashish, già pronti per lo smercio al dettaglio, un bilancino di precisione perfettamente funzionante, materiale vario per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 250,00 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale e la droga sono stati posti sotto sequestro in attesa delle analisi di laboratorio.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il diciannovenne è stato inizialmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Nei giorni scorsi, presso il Tribunale Ibleo, si è celebrata l’udienza di convalida. Il giovane, riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio, è stato giudicato con rito direttissimo e condannato a 6 mesi di reclusione e 450 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il Giudice ha contestualmente disposto la sospensione della pena. L’operazione ribadisce l’attenzione costante dei Carabinieri nel presidio dei centri minori della provincia, finalizzata a smantellare le reti di micro-spaccio che alimentano il consumo tra i giovanissimi.

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