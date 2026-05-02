Il Modica Calcio alza la Supercoppa Siciliana: Il trionfo di Niscemi vissuto anche da sindaco e assessore tra l’entusiasmo di tutti

NISCEMI, 02 Maggio 2026 – Pomeriggio di gloria e forti emozioni per il Modica Calcio, che sul campo neutro di Niscemi ha conquistato la Supercoppa Siciliana, superando il Licata in una sfida che resterà impressa nel cuore dei sostenitori rossoblù. Un successo che non è solo sportivo, ma che ha visto una straordinaria partecipazione corale della città, rappresentata ai massimi livelli dalle sue istituzioni.

A testimoniare l’importanza del traguardo raggiunto, sugli spalti niscemesi non sono voluti mancare il sindaco Maria Monisteri e l’assessore Antonio Drago. La loro presenza non è stata solo formale: per tutta la durata del match, i rappresentanti della giunta hanno seguito con trepidazione le fasi di gioco, condividendo ansie e gioie con i numerosi tifosi modicani che hanno affrontato la trasferta per sostenere i propri colori.

Al fischio finale, l’entusiasmo è esploso in campo e sugli spalti. Il momento più alto della giornata si è consumato durante la cerimonia di premiazione, quando la sindaca Monisteri e l’assessore Drago si sono uniti alla squadra e alla dirigenza per celebrare la vittoria.

In un clima di grande commozione, i rappresentanti del Comune hanno abbracciato simbolicamente il trofeo insieme alla proprietà del club, nelle persone di Pitino, Gugliotta e Rizza. Un’immagine che suggella il forte legame tra l’amministrazione comunale e la società sportiva, un sodalizio che punta a riportare il calcio modicano verso palcoscenici sempre più prestigiosi.

Le dichiarazioni a caldo: “Vedere questa coppa nelle mani dei nostri ragazzi è un orgoglio per tutta Modica,” ha commentato la sindaca Maria Monisteri. “Siamo stati vicini alla squadra e ai tifosi perché crediamo nel valore sociale e identitario del Modica Calcio. Questa vittoria è di tutti: dei giocatori, della società e di una città che non smette mai di sognare.”

L’assessore Drago ha sottolineato la prova di carattere della squadra: “Vincere contro un avversario come il Licata non era scontato. Oggi festeggiamo un traguardo meritato che premia la serietà della proprietà Pitino, Gugliotta e Rizza e l’attaccamento viscerale dei nostri sostenitori.”

Con la bacheca che si arricchisce di un nuovo prestigioso titolo regionale, il Modica Calcio guarda ora al resto della stagione con rinnovato ottimismo. La vittoria della Supercoppa Siciliana rappresenta non solo un punto d’arrivo, ma un trampolino di lancio per una piazza che ha dimostrato, oggi più che mai, di saper rispondere “presente” nei momenti che contano.

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