Occupavano abusivamente l’arenile pozzallese

Attività di controllo lungo tutto il tratto di giurisdizione (compreso tra Pantano Longarini e Fiume Dirillo) del personale militare della Capitaneria di porto di Pozzallo, attività di vigilanza che è stata intensificata in corrispondenza delle giornate di maggior afflusso dei bagnanti, mirata anche alla corretta fruizione del pubblico demanio marittimo e degli specchi acquei antistanti, al fine di garantire l’osservanza dei limiti di navigazione in prossimità della costa a salvaguardia della fascia di balneazione.

Nel corso dei controlli è emerso che, sull’arenile del Comune di Pozzallo, concessionari di un noto stabilimento balneare occupavano abusivamente con ombrelloni, lettini e sdraio, un’area demaniale marittima di circa 2000 mq., in un’altra località sempre nello stesso Comune veniva sgomberata un’area di circa 1000 mq. di pubblico demanio marittimo occupato illegittimamente da attrezzature balneari (ombrelloni sedie e sdraio etc.) in modo permanente, ostacolando non solo la fruizione alla collettività, ma altresì il passaggio dei mezzi utilizzati per la pulizia dell’arenile.

I militari procedevano, quindi, al sequestro di 95 ombrelloni e 300 lettini e sdraio di vario genere, e a deferire all’Autorità Giudiziaria il titolare della concessione nel primo caso e nei confronti di ignoti nel secondo.

Durante le precitate attività, sono stati posti sotto sequestro sempre a carico di ignoti, due campi da gioco beach volley, che occupavano una superficie di circa 600 mq. delimitati da rete e paletti in ferro, senza la prevista autorizzazione dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia.

La Capitaneria di porto di Pozzallo, invita tutti i fruitori del mare e del pubblico demanio ad assumere comportamenti corretti ed assicura che tali controlli proseguiranno lungo tutto il litorale costiero.

Salva