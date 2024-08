Incendio in Contrada Pagliatelli a Modica. Interviene elicottero

Incendio in Contrada Pagliatelli lo scorso pomeriggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il gruppo comunale della Protezione Civile di

Modica con una squadra formata da 4 volontari, una squadra di PC del gruppo comunale di Ragusa e la Forestale. Scongiurato che le fiamme di una vegetazione coinvolgessero aziende ed abitazioni. L’intervento di due elicotteri ha consentito di intervenire nel canalone irraggiungibile per le squadre a terra per poi procedere alla bonifica definitiva.

