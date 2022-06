Zelensky al suo primo Consiglio europeo…l’opinione di Rita Faletti

Ieri a Bruxelles la Commissione europea ha votato sì alla candidatura Ue di Ucraina e Moldava, vincendo le resistenze di alcuni paesi. Un grande giorno per Volodymyr Zelensky, il presidente senza macchia e senza paura che ci aveva sperato e creduto, che in questi 120 giorni di guerra, tanti ne sono trascorsi dall’inizio dell’invasione russa, ha spronato i suoi, li ha incoraggiati, sostenuti nei momenti più difficili, si è rivolto all’Occidente per chiedere armi armi e ancora armi, per pregare i partner di non dimenticare la causa ucraina, di non distogliere lo sguardo da un popolo che sta lottando per difendere la propria esistenza e autonomia. In un’atmosfera di commozione generale, il presidente ucraino ha ringraziato i 27 membri dell’Ue, uno ad uno, per aver accolto l’Ucraina nella famiglia europea di cui si sente parte, pur sapendo che il percorso sarà lungo, forse decenni, e non potrà iniziare se non a guerra finita. E’ il primo passo dall’alto valore simbolico verso la piena appartenenza, è la decisione di carattere geopolitico volta a schermare l’Ucraina dal revanscismo russo, è la garanzia del sostegno europeo, in termini economici e di armi, contro la disinvoltura oscena dello zar nell’usare la forza delle armi per prendersi ciò che vuole, è la conferma che questa volta l’Occidente non è rimasto a guardare. Era il 28 febbraio, quattro giorno dopo l’inizio dell’invasione russa, e Volodymyr Zelensky, al pianterreno del palazzo presidenziale a Kiyv, firmava la richiesta di adesione all’Ue mentre l’esercito russo era nella periferia della capitale alle prese con la strenua resistenza ucraina, ancora frastornato per non essere stato accolto con i fiori. Anche lo zar era piuttosto contrariato per il fatto che Zelensky non si fosse dato alla macchia come Viktor Yanukovich nel 2015. Ma gli uomini non sono tutti uguali e quell’attore comico che aveva suscitato le sue battute sarcastiche stava dimostrando di avere del fegato. Lo zar aveva fatto male i conti, dimostrando la grossolanità di chi confida solo nella forza bruta. In quello stesso giorno, il 28 febbraio, Mario Draghi dichiarava di volere l‘Ucraina nell’Ue. La guerra continua, il furore dei russi anche, e sorprende che allo stato dell’arte la conquista del Donbas non si sia conclusa nonostante gli invasori dispongano di armi pesanti che sembrano non finire mai: il rapporto è di 10 a uno, con le munizioni ucraine in esaurimento. Il morale però è alto, le capitali europee sono con Kiyv, dagli Stati Uniti sono arrivati i potenti lanciarazzi Hirmars, che potrebbero ribaltare l’esito della guerra, gli ucraini combattono per la loro patria, i russi non sanno per cosa, negli 8 anni di conflitto a bassa intensità che percorre il Donbas, le forze ucraine hanno imparato a combattere, a muoversi con agilità sul terreno, a contrattaccare e ora hanno un motivo in più per lottare. Il merito della vittoria di ieri è in gran parte del nostro presidente del Consiglio che si è battuto con convinzione e ha trascinato dietro di sé un’Europa dal metabolismo lento e dalle decisioni tardive. “L’Italia è al nostro fianco. Grazie mille, signor primo ministro! Grazie per la sua forza, per la sua perseveranza. Grazie per aver dimostrato che i princìpi delle persone perbene sono davvero il fondamento dell’Europa”, ha detto Zelensly rivolto a Draghi.

