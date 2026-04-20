“La filosofia della Dop economy”. Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP a Roma

Roma, 20 aprile 2026 – Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp è stato presente a Roma, all’evento promosso da Fondazione Qualivita e Origin Italia, per la presentazione del libro “La filosofia della Dop economy” di Mauro Rosati, pubblicato da Treccani con prefazione di Umberto Galimberti.

L’evento, aperto dai saluti istituzionali del presidente di Origin Cesare Baldrighi e di Fondazione Qualivita Cesare Mazzetti, ha registrato gli interventi di Nicola Bertinelli, Antonio Auricchio e di Maurizio Martina.

L’intervento di Mauro Rosati articolato sulla base delle domande poste dalla brillante moderatrice Virginia Masoni ha consentito al vasto e qualificato pubblico presente di comprendere lo spirito che anima la filosofia della Dop Economy , interpretandola come una delle espressioni più significative del rinascimento agroalimentare italiano, che nell’ultimo quarto di secolo ha accompagnato l’affermazione del made in Italy nel mondo.

Rosati ha così illustrato le tre parti di cui è costituito il libro.

Nella prima parte del volume approfondisce la filosofia del sistema delle Indicazioni Geografiche attraverso i valori che lo strutturano: economia, cultura, identità, comunità, istituzioni e democrazia;

Nella seconda parte del libro l’autore si concentra sui territori e ricostruisce una vera e propria geografia delle piattaforme produttive italiane, mostrando gli effetti concreti delle filiere DOP e IGP nei rispettivi contesti economici e sociali;

Nella terza parte, Rosati volge lo sguardo alle prospettive future del sistema italiano, soffermandosi sia sui risultati e sulle esperienze che ne hanno fatto un modello internazionale, sia sulle criticità che oggi lo attraversano: il rapporto con la distribuzione, la sostenibilità ambientale, il ricambio generazionale, la tenuta delle comunità produttive.

Di rilevante interesse gli interventi di Stefano Patuanelli, già Ministro dell’Agricoltura, di Paolo De Castro già Ministro dell’agricoltura e Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, e in atto Presidente di Nomisma.

Nel suo intervento di replica, prima delle conclusioni, Mauro Rosati ha dedicato un pensiero al Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, definito proprio un caso da studiare per gli straordinari risultati raggiunti dalla iscrizione nel registro delle Indicazioni Geografiche all’avvio delle produzioni, caratterizzata da incrementi considerevoli che hanno segnato il raddoppio della produzione in soli cinque anni. Al Cioccolato di Modica IGP è dedicato un capitolo del libro che Mauro Rosati ha annunciato, alla presenza di Salvo Peluso e Nino Scivoletto, sarà presentato a Modica in occasione di CHOCOMODICA 2026 dal 30 ottobre al 1° novembre.

Nelle conclusioni il Ministro Francesco Lollobrigida ha confermato il momento magico che vive l’Italia che, grazie al suo patrimonio agricolo e agroalimentare, ha accompagnato l’affermazione del made in Italy nel mondo contribuendo a ottenere l’iscrizione della Cucina Italiana nel registro dei Beni Immateriali del Patrimonio UNESCO.

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