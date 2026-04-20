Volley. La Green Sport Modica fa sua gara 1 nei play-off big, Astra Stadium Catania ko 3 a 1

Catania, 20 aprile 2026 – Nella gara di andata dei play-off big del campionato di serie D, la Green Sport fa suo il confronto contro l’Astra Stadium vincendo per 3 a 1.

Nel primo set la formazione guidata dal trio Borgese, Failla e Pellegrino impone il proprio gioco facendo suo il set con il punteggio di 12/25.

Nel secondo set il sestetto modicano non lascia nulla al caso e con una buona fase attacco e ricezione fa suo il set con il punteggio di 19/25.

Nel terzo set la formazione di casa scossa da coach Giuffrida riesce a fare suo il set con il punteggio di 25/21, dopo essere stata sempre in vantaggio.

Nel quarto set, dopo alcuni scambi che tengono il punteggio in parità, la compagine della contea riesce ad avere la meglio con Capitan Melilli & Co che chiudono il set con il punteggio di 20/25 sul sestetto di casa di Capitan La Giusa.

La Green Sport si aggiudica così gara 1 dei play-off big promozione, e già da domani Melilli & Co saranno già al lavoro per preparare al meglio la gara di ritorno in programma mercoledì 29 aprile al geodetico di Modica.

In casa Green Sport oltre la vittoria della serie D, va registrata la vittoria interna della compagine di prima divisione guidata dal duo Pellegrino-Borgese che accede alle semifinali promozione, e la vittoria in campo neutro della formazione under 14 guidata da coach Lauretta che conquista il titolo territoriale.

Inoltre si registra la sconfitta interna della formazione under 18 guidata da coach Borgese che dopo aver conquistato il titolo territoriale in una finale dove si sono affrontate la Green A e la Green B guidata dal duo Pellegrino-Lauretta della Green Sport, esce sconfitta nei quarti di finale regionale. La Squadra A della Green Sport vedeva alcune atlete provenienti da alcune società che avevano aderito al progetto volley ibleo nello specifico Aurora Sr, Eurialo Sr, Koira Vittoria, New Volley Ragusa, Akrai Palazzolo e Sanconitana. Infine si registra la sconfitta esterna della formazione di seconda divisione femminile guidata da coach Lauretta.

Altre note positive in casa Green sport sono l’accesso alla finale regionale Under 16 F di due nostre atlete Modica e Failla, entrambe in prestito al progetto volley ibleo con l’Aurora Sr e la convocazione di Failla al trofeo dei tre mari con la selezione regionale, trofeo in programma dal 24 al 26 aprile a Monopoli Ba

EXONGRAPHIC ASTRA STADIUM CATANIA 1 – ASD GREEN SPORT MODICA 3

(12-25;19-25;25-21;20-25)

Salva