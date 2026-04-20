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Politica | Scicli

Finanziata la messa in sicurezza di tre torrenti a Scicli

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Scicli, 20 aprile 2026 – Importante risultato per la sicurezza del territorio di Scicli.
È stato finanziato un intervento da 500.000 euro per la messa in sicurezza delle aste fluviali del Torrente Corvo, a ridosso della via Valdo a Cava d’Aliga, del Torrente Currumeli a Donnalucata e del Torrente San Marco alle porte di Scicli venendo da Sampieri.
Il finanziamento, disposto dalla Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, diretto dall’ing. Carmelo Frattitta, consentirà di realizzare lavori di rifunzionalizzazione degli alvei, con interventi mirati alla rimozione della vegetazione invasiva e dei detriti che oggi riducono la capacità di deflusso delle acque, rappresentando un potenziale rischio in caso di eventi meteorici intensi. A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone.
Si tratta di un’azione concreta di prevenzione, finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla riduzione del rischio idrogeologico in alcune delle aree più sensibili del territorio comunale.
Il Comune di Scicli avrà il ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante, curando tutte le fasi dell’intervento fino alla realizzazione dei lavori.
Questo risultato è frutto della collaborazione istituzionale tra Comune e Autorità di Bacino, avviata a seguito delle criticità segnalate e dei sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi. Un passo importante per la tutela del territorio e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

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