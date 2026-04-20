Brillano le stelle della Kudos Modica

Rosolini, 20 aprile 2026 – A Rosolini, ieri, si è svolto un emozionante campionato di ginnastica artistica che ha visto protagoniste numerose giovani atlete, tutte accomunate da grande determinazione e passione per questo sport.

La competizione si è distinta non solo per l’alto livello tecnico delle esibizioni, ma anche per il clima di entusiasmo e sostegno reciproco che ha accompagnato l’intera giornata. Le ginnaste di Vindigni Sabina hanno dato prova di grande preparazione, eseguendo esercizi precisi ed eleganti su tutti gli attrezzi, conquistando il pubblico presente.

Un risultato particolarmente significativo ha caratterizzato questa edizione del campionato: tutte le ginnaste in gara sono riuscite a salire sul podio nelle rispettive categorie, segno evidente dell’impegno e del lavoro svolto durante la stagione.

La gara termina con la medaglia d’oro per Maggio Sofia e Celestre Ginevra, medaglia d’argento per Fiore Alice e Cappello Viola e medaglia di bronzo per Giannone Martina.

L’unica eccezione è stata rappresentata da una giovane atleta, Cappello Sofia, che, a causa di un infortunio durante la competizione, è stata costretta a interrompere la gara. Un momento di apprensione che ha coinvolto pubblico e compagne di squadra, subito pronte a dimostrare vicinanza e supporto. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolare preoccupazione, ma l’episodio ha ricordato quanto questo sport, pur nella sua eleganza, richieda grande impegno fisico.

Tutta la Kudos augura una pronta guarigione a Sofia con la speranza di rivederla presto in palestra per preparare al meglio la seconda tappa del campionato individuale silver FGI.

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