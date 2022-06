Giarratana. Appello sindaco: limitate al massimo l’uso acqua

La siccità incomincia ad interessare anche le nostre zone. Il primo cittadino Lino Giaquinta in data odierna ha diramato un comunicato urgente diretto a tutti i cittadini. “ Considerato il periodo di siccità anche a Giarratana la portata idrica delle sorgenti e dei pozzi ha subito in notevole calo. Pertanto si invitano tutti i cittadini a limitare al massimo il consumo di acqua e ad adottate ogni comportamento utile per limitare gli sprechi. Il vostro aiuto servirà- conclude il sindaco – anche a scongiurare eventuali interruzioni della erogazione idrica per alcune ore della giornata. Si invitano tutti i cittadini a adottare le utenze di serbatoio di accumulo”.

Salva