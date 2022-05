“Hitler era ebreo”…l’opinione di Rita Faletti

L’intervista rilasciata dal ministro degli Esteri russo Lavrov a un giornalista di Rete 4 e trasmessa da Mediaset, ha scatenato una baraonda infernale. Enrico Letta, a nome del Pd, ha inviato un tweet con la parola “abisso”. Dalla mattina alla sera, i talk show si sono mobilitati per dare la notizia e scandagliare la mente di Lavrov per scoprire le motivazioni della frase incriminata pronunciata dal russo, “Lo pensa davvero?”, interrogando invitati di tutte le risme che pontificavano e asserivano. Minestroni insipienti e corrotti che con la guerra in Ucraina hanno contribuito ad inquinare l’informazione che “deve essere plurale”, per carità, in un paese democratico. Un ritratto rivelatore, come non bastasse l’immondizia dei social, di certa stampa, così lontana dalla compostezza e dal rigore anglosassoni. Cos’ha detto Lavrov? Il navigato portavoce di Putin, riferendosi all’operazione militare in Ucraina volta a difendere i cittadini di lingua russa dalle persecuzioni naziste degli ucraini in Donbas, ha affermato che Hitler, come Zelensky, era ebreo. Un’insinuazione pesante che il premier israeliano Naftali Bennett ha condannato con durezza “Gli ebrei non si sono uccisi da soli nella Shoah”, cogliendo il senso della frase ignobile e facendo piazza pulita delle varie scemenze uscite dagli sproloqui dei sedicenti esperti di casa nostra. “E’ un falso storico!” ha esclamato la Gruber con la solita aria saputella. Che non significa nulla se non si precisa che secondo l’halakhah, l’ebreo di nascita deve essere nato da madre ebrea, e la madre di Hitler era una cattolica praticante, motivo per cui il figliolo non poteva essere ebreo, a meno che non avesse deciso di convertirsi, cosa impossibile per uno che nel tempo aveva coltivato un odio crescente nei confronti degli ebrei. Quindi, senza scomodare la storia, sarebbe opportuno e addirittura banale osservare che, casi di suicidio a parte, uno non si uccide da solo né la guerra se la fa da solo. Ed è proprio questo che Lavrov intendeva mettendo sullo stesso piano Zelensky e Hitler. Se un ucraino di origini ebraiche ordina o chiude un occhio sulle persecuzioni di fratelli ucraini di lingua russa, perché mai Hitler non poteva essere ebreo? Anzi, è sicuro che lo fosse. L’astuto ministro nonché portavoce del vero nazista che sta al Cremlino, sa bene che Hitler non era ebreo, ma gioca sul fatto che nel nostro Paese le fake news e il complottismo hanno un ruolo non trascurabile nell’influenzare l’opinione pubblica, restia, nel suo complesso, a farsi influenzare dai libri di storia e dagli insegnamenti ricevuti, nei casi più fortunati, da docenti preparati e onesti. Lavrov sarebbe un ottimo ministro della Propaganda in un romanzo di Orwell, dove essenziale alla sopravvivenza della dittatura è identificare un nemico con il doppio scopo di spostare l’attenzione delle masse dalle disgrazie quotidiane a una minaccia che proviene dall’esterno e rafforzare così il legame tra protezione, di cui il popolo sente un bisogno ancestrale, e l’obbedienza al tiranno. E Lavrov, come del resto Putin, conosce l’Europa e le debolezze della sua democrazia molto più di quanto noi europei ci siamo presi la briga di conoscere la loro dittatura. Anzi, ci siamo lasciati sedurre da regimi nei quali non vivremmo un solo giorno, ma che ipocritamente difendiamo per paura. La democrazia e il pacifismo sciocco sono permeabili agli attacchi subdoli dei suoi nemici che invece la temono più del diavolo e per questo ci minacciano. Lavrov, mi verrebbe da dire ingenuamente se non fosse che l’ingenuità è spesso compagna della stupidità, e Lavrov stupido non è affatto, ha minacciato l’Italia, che dimenticando i rapporti di amicizia con il suo Paese, ora ha la sfrontatezza temeraria di firmare un altro pacchetto di sanzioni contro la Russia. Quando si passa alle minacce, vuol dire che la vittoria non è vicina.

