Ragusa. La Sds di lingue ospita evento internazionale

La struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa ospiterà da giovedì 5 a sabato 7 maggio un evento straordinario, la settima conferenza internazionale sul “Late modern English” dal titolo “Myth-making and Myth-busting in and about Late modern English”. Gli incontri si terranno all’ex convento di Santa Teresa in via Orfanotrofio 49 a Ragusa Ibla. E’ prevista la presenza di illustri studiosi provenienti da ogni parte d’Europa (Brigham young University, Mosca, Duisburg-Essen, Edimburgo, Salamanca, Glasgow, Varsavia, giusto per fare qualche esempio). Il benvenuto istituzionale è in programma all’auditorium dalle 9,30 di giovedì mentre gli incontri di approfondimento andranno avanti sino a sabato alle 12,30. “E’ un evento di portata straordinaria dal punto di vista letterario e scientifico – commenta il presidente del Consorzio universitario ibleo, Pinuccio Lavima – che vede la presidenza, nel comitato organizzativo, del professore Massimo Sturiale oltre al supporto di tutta la Struttura didattica speciale presieduta dal professore Santo Burgio. Giusto per comprendere la portata di questo avvenimento, oltre alla presenza di 40 studiosi di chiara fama, si sappia che fino all’ultimo la destinazione di Ragusa è stata in ballottaggio con quella di Zurigo per quanto concerne l’ospitalità a questa conferenza internazionale. Quindi, il fatto che sia stata scelta l’area iblea costituisce per noi un grande onore che vogliamo in tutti i modi meritarci. Tra l’altro, inutile dire che un evento di tale portata mette in moto tutto un indotto di un certo tipo dal punto di vista degli arrivi e delle presenze che fa sicuramente guardare con interesse alle potenzialità, se la consideriamo sul piano delle ricadute economiche nel settore turistico, delle attività congressuali oltre che del mondo universitario in genere. Per quanto mi riguarda, non posso che augurare buon lavoro a tutti coloro che animeranno questa conferenza internazionale con l’auspicio che presto possano tenersi altri appuntamenti del genere”.

