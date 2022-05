Confimprese Ragusa chiede più sicurezza nel centro storico

Un primo seppur “timido” segnale positivo. Confimprese iblea con il presidente territoriale, Peppe Occhipinti, plaude all’iniziativa del Comune di Ragusa di potenziare la pubblica illuminazione nello spazio sottostante il tribunale in piazza San Giovanni. “E’ una buona iniziativa -spiega Occhipinti – quella promossa dal Comune per migliorare la vivibiità di questa parte importante del centro storico. Il nostro auspicio, d’ora in avanti, che ci sia quel tavolo di condivisione e di concertazione con l’amministrazione comunale di cui tanto si parla”. Si registrano in piazza San Giovanni maggiori controlli delle forze dell’ordine. “Ringraziamo il prefetto per l’attività di interforze – aggiunge Occhipinti – controlli che andrebbero potenziati anche nelle ore notturne”. Il settore della ristorazione ha pagato un prezzo altissimo durante l’emergenza sanitaria. Difficoltà che rischiano di essere prolungate e acuite tanto dalla crisi energetica quanto dalle tensioni geopolitiche, i cui potenziali riflessi negativi non devono essere sottovalutati.

“Chiaramente il settore ristorativo è molto connesso con quello alberghiero – aggiunge Occhipinti -noi, per primi, operando nel centro storico abbiamo avuto una clientela fatta anzitutto di turisti. Abbiamo chiesto all’amministrazione, ad esempio, un calendario di eventi da programmare nel più breve tempo possibile e un segnale concreto di vicinanza al settore con la riduzione della Tari, la sospensione della Tosap e la riduzione della tariffa dei parcheggi a pagamento nel centro storico”. Il presidenre provinciale di Confimprese iblea, Pippo Occhipinti, ringrazia l’amministrazione comunale per le iniziative fin qui intraprese. “Siamo disponibili ad una proficua collaborazione”.

