Fibra ultralarga nelle Isole Minori: vince Electra TLC

L’Azienda romana Electra Tlc si è aggiudicata il bando di circa 45,6 milioni per la realizzazione di una dorsale sottomarina in fibra ottica tra le isole e la terraferma nelle regioni Sicilia, Sardegna, Lazio, Puglia e Toscana. Entro il 31 dicembre 2023 la conclusione dei lavori di collegamento con la terraferma. A comunicare la notizia il Ministro per l’innovazione tecnologica Vittorio Colao.

“Negli ultimi mesi – ha dichiarato il ministro – abbiamo avviato tutte le gare previste dal PNRR per portare Internet veloce in tutta Italia, nelle zone remote, dove è più difficile arrivare e nei presidi strategici del Paese, come scuole e strutture sanitarie. L’aggiudicazione dei 45 milioni di questo bando per le isole minori segna un passo importante nel percorso che abbiamo tracciato verso un’Italia sempre più digitale e per non lasciare indietro nessuno”. Di seguito la tabella delle distanze dalla terraferma.

