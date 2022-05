“Ammogliarsi” in Sicilia è tuttora una faccenda seria

La Sicilia è pronta ad ospitare la quarta tappa del “Wedding Tour NH Collection”, lo speciale progetto dedicato al mondo del wedding che il prossimo 9 maggio si svolgerà nell’incantevole cornice di Taormina. Si dice che le tradizioni legate ai matrimoni siciliani siano tante quante le chiese di Noto, o forse di più: l’abito, il bouquet, il lancio del riso, il pranzo di nozze, la chiesa, la data della cerimonia, tutto ha un legame con il passato e la storia dell’isola. “Ammogliarsi” è sempre stato – ed è tuttora – una faccenda seria in Sicilia, terra dove la tradizione è ancora fortemente radicata ad ogni momento, ogni usanza e ogni dettaglio legato al gran giorno delle coppie. In questo territorio meraviglioso, tra cielo, mare, zagare e antiche rovine greco-romane, spicca Taormina, perla della costa orientale e splendida location per matrimoni da favola.

E proprio qui sorge l’hotel 5* NH Collection Taormina, al cospetto del più alto vulcano d’Europa e situato in posizione panoramica, dove è facile riempire occhi e cuore con la vista di una delle coste italiane più incredibili. In questa location d’eccezione, nel mese di maggio, avrà luogo il “Wedding Tour NH Collection”, l’esclusivo evento firmato NH Hotel Group in collaborazione con Cira Lombardo, organizzatrice di matrimoni ed event creator. Durante la tappa siciliana, i futuri sposi che vorranno regalarsi consigli di stile unici avranno la possibilità di incontrare la event creator di matrimoni da sogno e docente all’Accademia del Wedding Cira Lombardo. Quando? Lunedì 9 maggio, a partire dalle ore 16.00, organizzatori di eventi, aspiranti wedding planner e addetti del settore potranno partecipare ad un esclusivo seminario, per approfondire le tematiche dell’organizzazione e lasciarsi ispirare da Cira e il suo team. A seguire le coppie di sposi avranno la possibilità di incontrare Cira per appuntamenti dedicati a una consulenza personalizzata. In serata poi uno speciale cocktail in terrazza per degustare l’elegante proposta gourmet dell’hotel pensata per i matrimoni: un momento perfetto non solo per provare la rinomata cucina di NH Collection Taormina ma in generale anche per fare networking per chi aspira a fare dell’organizzazione di matrimoni una professione, scoprire nuove location e l’esclusiva offerta di NH Hotel Group.

A completare il tutto, la partnership con Atelier Emé, il laboratorio sartoriale del Gruppo Calzedonia più amato dalle spose di tutta Italia, con una speciale sfilata durante il cocktail e un elegante allestimento di abiti che potranno essere provati in loco grazie al prezioso supporto di una bridal assistant, che racconterà il mondo Atelier Emé e darà tutti i consigli su come scegliere l’abito perfetto. Una partnership che esalta le antiche tradizioni che da sempre pongono grande attenzione sull’abito della sposa, che nella provincia messinese era tradizionalmente celeste e impreziosito da dettagli e gioielli di corallo. E anche se oggi non è più così, AtelierEmé e NH Hotel Group continuano a supportare le spose più belle nel loro viaggio più romantico di sempre, celebrando l’unicità del territorio italiano.

Altro partner è ICONA Milano, progetto di make-up professionale nato a Milano, città simbolo del Made in Italy, e che propone una gamma dei prodotti concepita per valorizzare la naturale bellezza della donna garantendo altissima qualità ed eccellenti risultati.

ICONA Milano supporta il Wedding Tour NH Collection con le sue consulenze personalizzate per sposi e wedding planner, perchè “il senso del trucco non è apparire, ma piuttosto esprimere ciò che si è”. Alla tappa di Taormina sarà presente la Make-up Artist Jessica Corrado!

