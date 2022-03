Fornire all’Ucraina tutte le armi possibili…l’opinione di Rita Faletti

Con il passare dei giorni, aumenta la convinzione che la guerra scatenata da Putin in Ucraina sia destinata a continuare fino a quando le forze armate russe non abbiano raggiunto gli obiettivi voluti dal Cremlino, tali da consentire allo zar di sedersi al tavolo delle trattative in una posizione di vantaggio. E’ fallito il piano A, che Putin riteneva avrebbe richiesto solo pochi giorni dall’ingresso delle truppe russe nel paese, con l’occupazione di Kyiv, la deposizione di Zelenski, l’elezione di un presidente vicino a Mosca e la costituzione di un governo fantoccio, e chissà, forse persino l’accoglienza entusiastica da parte degli ucraini dei sedicenti liberatori dalla nazificazione. Sì perché denazificare l’Ucraina è l’imperativo categorico sbandierato da Putin per legittimare una guerra mai dichiarata e negata come tale, e per questo sporca e vigliacca. Dunque, saltato il piano A, quella che è definita un’ “operazione militare speciale” si carica di una rabbia che cresce e con il crescere della resistenza si accanisce contro case, scuole, ospedali, fabbriche, ieri l’aeroporto di Leopoli, qualche giorno fa il teatro di Mariupol in cui più di mille persone, in maggioranza donne e bambini, avevano sperato di trovare riparo dalle bombe. Strutture che rappresentavano l’ossatura della vita civile ed economica del paese, devastate, con l’obiettivo di seminare terrore e costringere alla resa. “Non siamo tenuti a giustificare le nostre azioni” ha detto Lavrov con tracotanza, sottintendendo che la brutale violenza delle forze russe non è che la reazione al mancato impegno dell’Occidente a non favorire l’adesione all’Ue di paesi una volta nell’orbita sovietica. Ma l’Ucraina, paese indipendente e sovrano, ha il diritto di decidere del proprio futuro e difendere con le armi un valore irrinunciabile, la libertà. “Meglio morire in piedi che in ginocchio” ha detto un giovane tornato in Ucraina dall’Italia per vedere la madre; “O mi ammazzano loro o li ammazzo io” sono le parole pronunciate da un civile che da otto anni si prepara ad affrontare questa guerra. La poderosa macchina da guerra russa! Combattuta sul terreno da forze militari che manifestano una sconcertante inadeguatezza, di uomini, per lo più giovanissimi soldati di leva mandati allo sbaraglio e mai informati sugli obiettivi reali dell’ “operazione”, costretti, per scarsità di viveri (risalgono al 2015), a saccheggiare le abitazioni in cerca di cibo e commettere atti di violenza sugli abitanti dei villaggi, spinti, per mancanza di carburante, ad abbandonare le autoblindo. Ma quello che non possono fare i militari di terra, lo fanno dal cielo i bombardieri (ieri un missile ipersonico ha colpito un deposito di armi sotterraneo), e in modo spettacolare la propaganda nello stadio di Mosca. Qui Putin, circondato da duecentomila fan, forse pagati, sventolanti bandiere e inneggianti ai magnifici risultati conseguiti dal valoroso esercito russo, ha festeggiato l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea e ricordato il destino comune a tutti i cittadini russi. In una sorta di afflato mistico, Putin ha citato la Bibbia: “Non c’è amore più grande che dare la vita per i propri amici”. La mistificazione della realtà non è la realtà. Milioni di russi sono contrari al conflitto, 200mila se ne sono andati in Turchia, Georgia, Armenia e Asia centrale, gli ebrei hanno lasciato il paese temendo nuovi pogrom. Il morale delle truppe è basso e la perdita di vite umane alto: numerosi soldati, cinque generali e diversi ufficiali. Sottomettere un popolo con le armi è più facile che annichilire la sua dignità e il suo coraggio. Il popolo ucraino ha già vinto comunque finirà questa turpe guerra e la leadership morale di Zelenski nell’Occidente è indiscussa. L’ebreo Zelenski, da ex attore comico è diventato un eroe tragico. Chi più di lui può essere il simbolo del martirio dell’Ucraina, dove nessuno ha dimenticato i gulag e le prigioni sovietiche, lo spietato processo di russificazione e la carestia creata ad arte da Stalin nel 1923-33 ( Holomodor) per piegare la resistenza dei contadini ucraini e sradicarne la cultura al prezzo di 3,5 milioni di morti, o il tentativo del macellaio più sanguinario della storia di cancellare la città di Kharkiv. Questo è il totalitarismo. Solo gli intellettuali seduti in poltrona con un cocktail in mano, i politici opportunisti, gli storici che raccontano storie nell’intento di giustificare la violenza di Putin, ricorrono al benaltrismo: e gli Stati Uniti? Chi invece non giustifica il russo è Boris Johnson: “Se hai deciso di violare tutte le regole del mondo civilizzato, sei tu che devi trovarti una via d’uscita”. E Londra, che guida il Joint Expeditionary Force, invia migliaia di missili anticarro.

