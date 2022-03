Calcio, Promozione. Il Modica fa cinquina sulla ruota del Megara

Cinque a zero del Modica sul Megara al “Vincenzo Barone”, al termine di una partita sbloccata al 9’ grazie ad un’azione corale concretizzata da Gatto con un tiro chirurgico su assist di Pellegrino. Poi il Megara si è chiuso a guscio rendendo più difficile gli affondi rossoblu. Nella ripresa, però, i ragazzi di Betta trovano modo di sfondare e già al 4’ arriva il raddoppio con Kebbeh. Al 29’ risultato messo in cascina grazie alla rete di Algodirin. Ma la saga dei gol non finisce perché al 42’ arriva il quarto gol con Tripoli e allo scadere fa centro ancora Kebbeh (nella foto) alla sua 15^ marcatura.

Modica Calcio 5

Megara 0

Marcatori: pt 9′ Gatto, st 4′ Kebbeh, 29′ Agodirin, 41′ Tripoli, 43′ Kebbeh

Modica Calcio: Incatasciato, Musso, Toscano, Misseri (22′ st Tripoli), Basile (26′ st Carpinteri), La Cognata (st 42′ Prossimo), Genovese, Gatto, Agodirin (30′ st Drago), Pellegrino (40′ st Scivoletto), Kebbeh. A Disp: Incorvaia, Terranova, Caruso, Abbate. All. Giancarlo Betta.

Megara: Vizzì, Riccobello, Cannia, Mangiameli (36′ st Pasqua), Simone Sgroi, Micieli, Amara (11′ st Tringali), Busso, Carpinteri,Adelfo Sgroi, Barbaro. A Disp: Casertano, Cardile, Ilardo. All. Scatà – Marziano.

Arbitro: Antonio Gabriel Haba di Caltanissetta.

Assistenti: Diego Pernicone di Catania e Davide Orazio Belfiore di Acireale.

Note: 32′ st espulso Busso per gioco violento su Kebbeh.

